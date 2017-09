Israel verliert Heimspiel gegen Makedonien

UNSPORTLICHES AM FUSSBALLPLATZ

4. September 2017

Trainer Eran Zehavi wirft die Kapitänsbinde erbost zu Boden. Daraufhin suspendiert ihn der Fussballverband, Zehavi tritt aus dem Nationalteam zurück.

Vor dem Qualifikationsspiel Israel-Makedonien vom Samstagabend in Haifa (Gruppe 7 der Qualifikation für die nächsten Fussball-Weltmeisterschaften) ergingen sich die israelischen Fussballexperten eigentlich nur in der Frage der Höhe des erwarteten Heimsiegs. Alles andere hätte die ohnehin schon minimalen Chancen der Blauweissen auf ein Weiterkommen auch mathematisch zunichte gemacht. Um Albanien, gegen das Israel schon das Heimspiel verloren hatte, vom dritten Gruppenplatz zu verdrängen, hätte das Team unter Trainer Elisha Levy mindestens mit 4:0 gewinnen müssen. Es kam aber viel schlimmer: Das Team, dem jeder innere Zusammenhang fehlte – der Trainer setzte auf einige Mannschaftsneulinge – verlor durch ein Tor der Makedonier in der 74. Minute 0:1. Die Gäste hatten bisher in der WM-Qualifikation noch keinen Auswärtssieg erzielt, ausgenommen gegen Liechtenstein. Es sollte aber noch schlimmer kommen: Eran Zehavi (30), dem beim chinesischen Guanghzou spielenden israelischen Teamkapitän, gingen die Nerven durch. Als ein Teil des nur spärlich erschienenen Publikums – das Haifaer Stadion war mit gut 11000 Zuschauern nur zu knapp einem Drittel gefüllt – Zehavi auszubuhen und zu verfluchen begann, verlor dieser die Beherrschung und warf seine Kapitänsbinde erbost zu Boden. Als der Fussballstar mit einem Jahresgehalt von über 4 Millionen Dollar realisierte, was er getan hat, entschuldigte er sich sofort bei Allen, die es hören wollten, doch die Beleidigung der nationalen Ehre war offensichtlich zu massiv und tiefgreifend: Der israelische Fussballverband suspendierte Zehavi umgehend von seiner Kapitänswürde, und Kultur- und Sportministerin Miri Regev liess die Chance dieser Profilierung nicht verpassen und überzog Zehavi mit einer kalten Dusche, in der es vor lauter nationalistischem Pathos nur so prasselte. Zehavis Untat könne mit einer schlichten Entschuldigung nicht ungeschehen gemacht werden, gab die redegewandte Likud-Ministerin zu verstehen. Zehavi zog die Konsequenzen und trat aus dem Nationalteam zurück. Das Volk wartet jetzt auf zwei Dinge: Erstens auf das Qualifikationsspiel von morgen Dienstag in Italien (das das Spiel in Israel bereits gewonnen hat), zu dem Israel recht illusionslos antreten dürfte, und zweitens auf den Rücktritt von Trainer Elisha Levy, der für die von den Dächern pfeifenden Spatzen spätestens seit Samstagabend nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Der aussenstehende Fussballfan wiederum glaubt zu wissen, dass Fussball in erster Linie auf dem Rasen ausgetragen werden sollte, und dass die israelischen Kicker sich zweitens endlich ein Mal der Tatsache bewusst werden müssten, dass Skandale dazu tendieren, aus einem mittelmässigen Team ein schlechtes zu machen. [JU]