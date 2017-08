Vor neuem Treffen Netanyahu-Trump?

ISRAEL-USA

29. August 2017

Eine Spekulation von «Israel Hajom»

Von der Möglichkeit eines Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem israelischen Premier Netanyahu am 17. September in New Jersey berichtete am Sonntag die Netanyahu nahestehende Gratiszeitung «Israel Hajom». Das bis jetzt von keinem anderen Medium oder gar von offizieller Seite in Washington oder Jerusalem bestätigte Treffen, für das auch «Israel Hajom» keine glaubwürdige Quellen nannte, soll im Vorfeld der Beteiligung Netanyahus an der New Yorker Vollversammlung der Uno stattfinden. Der israelische Premier, der von Visiten in Argentinien und Mexiko in Südamerika in den USA erwartet wird, wird sogleich nach seinem Auftritt vor der Uno nach Israel zurückfliegen, um rechtzeitig für das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana in Israel zurück zu sein. Trump und Netanyahu haben im Februar im Weissen Haus miteinander konferiert, und dann wieder im Mai, als der US-Präsident im Rahmen seiner ersten Auslandsreise in seinem Amt seinen Blitzbesuch in Israel abstattete. [JU]