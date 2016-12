Israel legte Baupläne für Wohnungen in Ostjerusalem auf Eis

WENIGE STUNDEN VOR KERRYS NAHOSTREDE

29. Dezember 2016

Hatte Netanyahu Angst vor weiterer Verschlechterung der Beziehungen zu Washington?

Wenige Stunde vor der mit Spannung und Nervosität erwarteten Rede des scheidenden US-Aussenministers John Kerry vom Mittwochabend über die amerikanischen Visionen für die Zweistaatenlösung legte Israel gleichentags auf Anweisung von Premier Netanyahu eine Abstimmung in der Jerusalemer Planungs- und Wohnbaukommission über die Pläne für mehrere hundert Wohnungen für Juden wie Palästinenser jenseits der «grünen Linie» in Jerusalem auf Eis. Auf der jüdischen Seite geht es dabei vor allem um über 600 Wohneinheiten in den Vierteln Pisgat Zeev, Ramat Schlomo (Reches Schuafat) und Ramot. Ohne den Beschluss des Büros des Premierministers konkret zu begründen, machen in politischen Kreisen von Jerusalem Spekulationen die Runde, wonach Netanyahu fürs Erste zumindest vermeiden will, dass die seit der anti-Siedlungs-Resolution dfes Uno-Sicherheitsrats ohnehin schon angespannten Beziehungen zu Washington sich noch weiter verschlechtern und möglicherweise die sich in ihren letzten Aktivwochen befindliche Administration Obama zu weiteren anti-israelischen Schritten provozieren könnte. Netanyahu fürchtet, dass Kerry Bemerkungen am Friedensgipfel am 15. Januar in Paris als Basis für eine internationale Initiative im israelisch-palästinensischen Konflikt dienen könnte, oder sogar für eine neue Resolution im Sicherheitsrat noch vor Obamas Ausscheiden aus seinem Amt am 20. Januar. – Es ist damit zu rechnen, dass Israel die Baupläne für Ostjerusalem wieder aus der Schublade holen wird, sobald die Administration Trump sich einigermassen im Weissen Haus eingenistet hat. Oder, wie Kulturministerin Miri Regev es diese Woche mit entblössender Offenheit sagte: «Obama? Obama ist, bei allem Respekt, passé. Jetzt haben wir es mit Trump zu tun, und da wird so manches anders werden.» Kann schon sein, aber ob es genau so anders werden wird, wie die Rechtsnationalen in Israel es sich vorstellen, kann noch niemand mit Sicherheit vorhersagen. [JU]