Israel ist es ernst mit dem Ankurbeln der Bautätigkeit

JERUSALEM

25. Januar 2017

Netanyahu und Lieberman bewilligen Bau von 2500 Wohneinheiten in der Westbank.

Möglicherweise wirkte die ausweichende Reaktion von Sean Spicer, dem neuen Pressesekretär des Weissen Hauses, wie eine kalte Dusche auf die israelischen Siedlerfreunde. Noch wenige Stunden vor der Pressekonferenz in Washington hatten sie bei der Genehmigung des Baus von 2500 neuen Wohneinheiten jenseits der «grünen Linie» durch Premier Binyamin Netanyahu und seinem Verteidigungsminister Avigdor Lieberman noch gejubelt und den Anbruch einer neuen Ära gefeiert, in der Präsident Trump als einer der «Ihren» von der seit Jahren üblichen automatischen Verurteilung israelischer Siedlungspläne durch die US-Administration absehen würde. Spicers Antwort auf die betreffende Frage eines Journalisten veranlasste jedoch die Leute um Bildungsminister Naftali Bennett, den Champagner, mit dem man auf den Trumpschen «Siedler-Freibrief» hatte anstossen wollen, vorerst noch im Kühlschrank zu belassen. Der Pressesekretär entzog sich der Pflicht einer klaren Antwort durch die lakonische Bemerkung, die Siedlungsfrage würden Präsident Trump und Premier Netanyahu bei der Visite des Letzteren in Washington im Februar beraten. Keine Kritik an den Bauplänen, aber auch keine Zustimmung, sondern vielmehr die verdeckte Aufforderung an die Siedler, sich in Geduld zu üben. Netanyahu und Lieberman hatten am Dienstag den Bau von 2500 neuen Wohneinheiten in der Westbank genehmigt. Die meisten der Einheiten sind für bestehende Siedlungsblöcke geplant, wobei der Löwenanteil mit 900 Wohneinheiten auf die Siedlung Ariel entfällt. Dazu Premier Netanyahu: «Wir bauen, und wir werden fortfahren zu bauen». Und Lieberman doppelte nach: «Wir kehren zu einem normalen Leben in Judäa und Samaria zurück.» Laut zuständigen israelischen Quellen verteilen sich die geplanten Wohneinheiten ausser auf Ariel auf die folgenden Siedlungen: Maaleh Adumim (90 Einheiten), Efrat (21), Elkana (18), Imanuel (166), Migron (86), Beit El (20), Oranit (150) und Givat Zeev (100). Bereits am Montag hatte der Premier die Mitglieder des inneren Sicherheitskabinetts dahingehend informiert, dass er beschlossen habe, alle Beschränkungen für die israelische Bautätigkeit in Ostjerusalem aufzuheben. Diese Restriktionen waren auf Grund internationalen Drucks erlassen worden. Netanyahu fügte hinzu, dass er zusätzlich zur Förderung von Bauplänen in Ostjerusalem auch die Errichtung von neuem Wohnraum in den Siedlungsblöcken der Westbank vorantreiben wolle. In den letzten Jahren haben die Bewilligungen von Bauprojekten jenseits der «grünen Linie» stets die Kritik der internationalen Völkergemeinschaft ausgelöst, nicht zuletzt der USA. Offenbar hält Jerusalem mit dem Wechsel von Obama zu Trump die Zeit nun gekommen, die Bautätigkeit in den Gebieten praktisch ohne Restriktionen wieder aufzunehmen. Möglich ist auch, dass Netanyahu sich mit dieser Politik die Unterstützung rechts-nationaler Kreise für den Fall sichern möchte, dass die polizeilichen Untersuchungen in den Korruptionsfällen, in welche er vielleicht selber verwickelt sein könnte, bis zur Erhebung einer Anklage gedeihen sollten. [JU]