Israel hat sich vom Opfer zur Macht gemausert

NEW YORK

20. September 2017

Die Uno-Rede von Premierminister Netanyahu

Dass die mit einer Verspätung von über anderthalb Stunden am Dienstagabend von Israels Regierungschef Netanyahu gehaltene Rede vor der Uno-Vollversammlung in New York erwartungsgemäss voll der Lobeshymnen auf US-Präsident Trump war, der wenige Stunden vor Netanyahu die felsenfeste Allianz mit Israel in Bezug auf den iranischen Nukleardeal («eine Schande für die USA») fast noch enthusiastischer bekräftigter als Netanyahu selber es getan hatte, überraschte niemanden sonderlich. Schliesslich war der israelische Premier noch so froh, sich auf diese Weise von Trump «überholen» zu lassen. Auch das unbeugsame Selbstvertrauen, das aus jedem Wort der rund 25minütigen, formvollendeten Rede des Israeli sprach, war an sich nichts Neues. Schon weniger alltäglich war dagegen die Erkenntnis eines israelischen TV-Kommentators, der zum Schluss gelangte, dass Israel sich mit dieser Rede endgültig «vom Opfer zur Macht durchgemausert» habe. Netanyahus Emotionen waren unverkennbar, als er im Plenarsaal seinen Stolz auf die vielfältigen Beiträge verkündete, die Israel an die Nationen der Welt leiste und auch in Zukunft leisten werde. Stolz prägte auch seine Stimme, als er auf die «sechs Kontinente» hinwies, die er innert einem Jahr für Israel besucht habe. Überhaupt stand neben der Kritik und die Warnung an Iran der immer klarere Ausbruch Israels aus einer globalen Isolation im Zentrum seiner Ausführungen. «2700 Jahre nach den Worten des Propheten Jesaja leuchtet Israels Licht über die Kontinente und wird nicht wieder erlöschen», versprach der israelische Regierungschef, der sich im Publikum sicher einige Pluspunkte erwarb, als er dem persischen Volk auf Farsi versicherte, dass Israels Haltung sich nicht gegen dieses alte, gebildete Volk richte, sondern gegen sein heutiges Regime. «Wir befinden uns mitten in einer Revolution hinsichtlich Israels Position in der Welt. Vielleicht wissen Sie das nicht, aber Ihre Regierungen wissen das sehr gut». Mit diesen Worten begann Netanyahu seine Rede. Dann kam er auf den Beitrag seines Landes im Bereich der Terrorbekämpfung zu sprechen: «In den letzten Jahren hat Israel Geheimdienstinformationen weitergegeben, die Terrorattacken in der ganzen Welt verhinderten und viele Leben gerettet haben.» Nach 70 Jahren umarme die Welt Israel, und Israel umarme die Welt, meinter unter dem Applaus eines Teils der Anwesenden. «Langsam aber sicher gibt es Zeichen für eine positive Veränderung – sogar in der Uno.» - Trotz dieser positiven Ausführungen stand der iranisch-israelische Zwist, genauer gesagt der iranische Nukleardeal im Zentrum von Netanyahus Ausführungen. «Iran gelobt täglich, mein Land zu zerstören», betonte der Israeli, dessen Botschaft an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig liess: «Die Welt muss den Nukleardeal korrigieren oder annullieren («fix or nix it»). Ich weiss, dass es Leute gibt, die den Deal immer noch verteidigen. Genau das sagten sie über den Deal mit Nord-Korea.» Iran müsse, so fuhr er fort, an der Entwicklung ballistischer Raketen und an seinen Aktionen in der Region gehindert werden. «Wer uns mit der Vernichtung droht, manövriert sich selber in tödliche Gefahr.» Solange wie Iran die Zerstörung Israels anstrebe, werde es keinen schlimmeren Feind haben als Israel. Für das iranische Volk hatte Netanyahu eine klare Botschaft: «Ihr seid nicht unsere Feinde; wir sind Eure Freunde.» - Schliesslich sollte auch darauf hingewiesen werden, dass Netanyahu in einem Punkt ausführlicher war als Präsident Trump: Er erwähnte die Friedensbereitschaft Israels mit den Palästinensern wenigstens in einem Nebensatz, während Trump auf diese Thematik gar nicht erst einging. – Trump und Netanyahu haben ihre Iran-Redeschlacht vor der Uno ausgefochten. Gemessen an der bisherigen Entwicklungen und den üblichen Uno-Gepflogenheiten, würde es überraschen, sollten die markigen Ausführungen vom Dienstag rasche praktische Folgen haben. [JU]