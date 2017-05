«Israel hat in der Schweiz viele Freunde»

INTERVIEW

Jacques Ungar, 31. Mai 2017

Der Sechstagekrieg liegt 50 Jahre zurück – drei Schweizer, die in Israel leben, erinnern sich an bewegte Zeiten und blicken in die Zukunft.



Der Sechstagekrieg, der den Kleinstaat Israel zu einem flächenmässigen Grossstaat und in politischer Hinsicht zu einer Besatzungsmacht wandelte, hatte zunächst in der Schweiz eine Sympathiewelle für den jüdischen Staat ausgelöst. Obwohl das längst Vergangenheit ist, haben die Ereignisse von 1967 die Alija aus der Schweiz wesentlich angekurbelt. Drei Schweizer von «damals», heute noch in Israel lebend, kommen zu Wort: Paul Uri Russak (80 Jahre, aus Zürich, seit 1957 mit Unterbrüchen in Israel), Rafi Siano (Jahrgang 1941, verheiratet, seit 1967 in Israel) und Peter Joel Hurwitz (82 Jahre, pensionierter Arzt, verheiratet, drei Söhne, 13 Enkel. Seit 1963 in Israel, 1988–2005 in der Schweiz, seit 2006 etwa zu gleichen Teilen in Israel und in der Schweiz, ursprünglich aus dem Aarau).

Was hat Sie vor rund einem halben Jahrhundert dazu bewogen, aus der Schweiz nach Israel auszuwandern?

Paul Uri Russak: Der zionistische Jugendbund Hashomer Hatzair und die Neugier. Ich wurde Mitglied einer amerikanisch-kanadischen Kibbuzgruppe im Kibbuz Hasorea, züchtete Schafe, Hühner und Schweine. In Hasorea fand ich meine inzwischen verstorbene Frau Lea und wurde dreimal Vater. Ich finde das Leben in Israel spannend. Bis heute ist Israel für mich das erfolgreichste politische Projekt des 20. Jahrhunderts geblieben. Ich bin stolz, daran teilzuhaben.

Rafi Siano: Meine Frau und ich waren Mitglieder der Jugendbewegung Hashomer Hatzair, deren erklärtes Ziel die Alija war. Gemessen an den Zahlen der Schweizer Judenheit wanderte aus dem schweizerischen Hashomer eine überproportional hohe Mitgliederzahl nach Israel ein und sie leben auch heute noch immer teilweise in Kibbuzim oder sonst irgendwo im Lande.

Peter Joel Hurwitz: Mich hat die Abenteuerlust bewogen, nach Israel zu übersiedeln. Die Idee, unser ganzes Leben in der Schweiz zu verbringen, erschien uns etwas monoton und wenig anregend. Wir erwogen verschiedene Länder als Arbeitsplätze, entschieden uns letztlich aber für Israel, das einem emotional doch näher stand.

Ihre Alija fiel in die Zeit kurz vor oder nach dem Sechstagekrieg. Hat dieses Ereignis Sie in Ihrem Entschluss bestärkt oder liess es Sie zögern, vielleicht sogar die Rückkehr in die Schweiz ins Auge fassen?

Paul Uri Russak: 1967 verliessen wir Hasorea, und ich fand Arbeit bei der Swissair in Tel Aviv. Seit 1960 war ich IDF-Soldat. Kriege und Kriegsdienst haben nie eine Rolle gespielt für die Frage, ob ich hier leben wollte oder nicht. Im Sechstagekrieg und in den folgenden Monaten diente ich als Frontsoldat in der Westbank und auf dem Golan. Im Gegensatz zum Jom-Kippur-Krieg von 1973, der mir während Jahrzehnten Albträume bescherte, empfand ich den Sechstagekrieg fast als Abenteuer, obwohl ich auch damals Dinge erlebte, die mir bis heute zu denken geben. Wenn ich beispielsweise von den Westbank-Hügeln herab unser Haus in Kiriat Ono sah, wusste ich, dass meine Frau dort mit den Kindern im Luftschutzkeller sass, während mir die Kugeln um die Ohren flogen. 1973 wohnte ich in der Schweiz, war aber gerade in Israel, wo ich vom Jom-Kippur-Krieg überrascht wurde. Ich diente acht Wochen, wobei die Swissair diskussionslos alle Kosten übernahm. Dafür danke ich dieser leider nicht mehr existierenden Firma noch immer. Nicht weniger dankbar bin ich dem Schweizer Divisionsgericht 6, das die Strafuntersuchung wegen fremden Diensten gegen mich einstellte.

Rafi Siano: Der Krieg hat unseren Entschluss, nach Israel zu übersiedeln, höchstens noch beschleunigt.

Peter Joel Hurwitz: Wir sind vier Jahre vor dem Sechstagekrieg eingewandert und sind dort bis 1988 geblieben. Der Krieg hatte also keinen Einfluss auf unsere Ein- oder Auswanderung.

Wenn Sie nun auf die Entwicklungen in Israel im letzten halben Jahrhundert zurückblicken, bereuen Sie Ihre Alija oder sind Sie im Gegenteil froh, Israel zu Ihrer Heimat gewählt zu haben?

Paul Uri Russak: Nein, das bereue ich überhaupt nicht. Ich fühle mich jedoch auch als Schweizer, aktiv sogar. Seit meiner Pensionierung bin ich auch «politisch» engagiert, helfe in der Kunstgalerie in der arabisch-israelischen Stadt Umm el-Fahm mit, obwohl ich gegenüber der palästinensischen Welt noch kritischer geworden bin. Das wird von meinen arabischen Freunden akzeptiert und gibt mir bis heute Gelegenheit, über palästinensisch-arabische Kultur und über Araber als israelische Bürger zu lernen. Zudem bin ich zum Schluss gelangt, dass propalästinensische, «terrorverstehende» Gutmenschen zwar in der palästinensischen Gesellschaft vordergründig nett behandelt, doch eigentlich vor allem als nützliche Idioten ausgenutzt werden.

Rafi Siano: Wir bereuen unseren Entschluss nicht, sind aber ziemlich unglücklich mit der politischen Entwicklung in Israel.

Peter Joel Hurwitz: Die Entwicklung Israels in den letzten 50 Jahren ging zunächst aufwärts, mit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 aber allmählich abwärts und unter der Likud-Regierung steil nach unten. In den letzten 25 Jahren, die wir dauernd in Israel lebten, haben wir sicher viel Schönes und Gutes erlebt. Im Ganzen aber finde ich, dass dieser Schritt keine gute Idee war, vor allem wenn ich an unsere Enkelkinder denke, deren professionelle, soziale und militärische Zukunft ziemlich düster aussieht.

Haben Ihre Nachkommen Ihnen je Vorwürfe gemacht, die Schweiz verlassen zu haben? Haben vielleicht sogar Nachkommen von Ihnen Israel inzwischen den Rücken gekehrt? Wenn ja, wo haben sie sich niedergelassen?

Paul Uri Russak: Nicht alle meiner neun Enkel leben in Israel. Ich habe zwei in der Schweiz und einen in Kanada. Deren Verbundenheit zu Israel ist jedoch stark, egal, ob sie in Israel oder anderswo leben. Meine zwei Urenkelinnen haben, so denke ich, noch keine eigene Meinung. Vorwürfe gab es nie und wird es nie geben. Politisch zweifelt niemand meiner Familie an Israel, doch auch ihr macht die gesellschaftliche Entwicklung Sorgen. Damit, dass meine Enkel Militärdienst machen, muss ich ebenso leben, wie ich früher mit meinem Armeedienst und dem meines Sohnes fertiggeworden bin.

Rafi Siano: Zwei unserer vier Kinder leben nicht in Israel, sondern in Zürich und Berlin. Das ist sozusagen ein israelischer Normalfall. Positiv sehen wir die wirtschaftliche Blüte durch zum Beispiel Start-ups, die wissenschaftlichen Leistungen und die Normalität der meisten Israeli sowie einen grossen Freundeskreis. Negativ sehen wir die Unterdrückung der Palästinenser, die Behandlung und manchmal auch Misshandlung und Diskriminierung von Flüchtlingen und Fremdarbeitern sowie die Verfolgung von Menschenrechtsorganisationen durch Regierung und Medien.

Peter Joel Hurwitz: Unsere Kinder und Enkel sind in Israel geboren und aufgewachsen. Deshalb fühlen sie sich hier mehr zu Hause als meine Frau und ich, die wir in einer anderen Kultur aufgewachsen sind. Die Kinder haben uns nie Vorwürfe gemacht, dass wir die Schweiz verlassen haben, und auch nicht, dass wir wieder in die Schweiz zurückkehrten. Alle Kinder sind verheiratet und haben eigenen Nachwuchs und sind nicht mehr so jung. Eine Auswanderung und ein totaler Neuanfang wären also sehr schwierig. Seit wir nicht mehr berufstätig sind, teilen wir deshalb unsere Zeit zwischen der Schweiz und Israel auf. Der Familienkontakt bleibt so sehr eng. Auch haben wir sehr gute alte und neue Freunde in Israel.

Wenn Sie die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Israels in den letzten 50 Jahren Revue passieren lassen. In welcher Beziehung hat der Staat sich besonders positiv oder besonders negativ entwickelt, und wo hat er stagniert?

Paul Uri Russak: Wirtschaftlich hat Israel sich ungeheuer positiv entwickelt, aber nicht für alle. Vielmehr wurde ein Grossteil der Bürger zurückgelassen. Gesellschaftlich ist das nicht der Fall. Der wachsende Rassismus, nicht nur gegenüber arabischen, sondern auch gegenüber nicht aschkenasischen Mitbürgern und Flüchtlingen, die Armut, die Vormacht der Rechten und der Orthodoxie schaden der Zukunft Israels viel mehr als die palästinensische Gefahr: Sie bedrohen die Demokratie. Verursacht wird die Situation durch den Extremismus heutiger Politiker und Parteien des Rechtslagers sowie durch die Frommen. Oft missbrauchen gewisse Politiker die durchaus bestehende äussere Bedrohung als Feigenblatt für politische Winkelzüge. Die Linke löst sich weitgehend auf und kann zurzeit gar nicht richtig ernst genommen werden. Sollte Israel sich von einer lebendigen Demokratie in eine faschistische Diktatur der Rechten und des religiösen Fanatismus wandeln, würde sich meine noch existierende zionistische Begeisterung wohl abkühlen, denn mit dieser Entwicklung, die mir auch Sorgen bereitet wegen Kindern und Enkeln, könnte ich mich nicht mehr identifizieren.

Peter Joel Hurwitz: Seit 1963 hat sich Israel enorm entwickelt. Vieles ist einfacher und effizienter, aber auch schlechter geworden. Der Abstieg in der Politik ist sehr steil. Ich kann da kaum etwas Positives entdecken. Äusserungen, Taten gar mancher Parlamentarier und Minister erinnern mich eher an eine Bananenrepublik. Wir haben viel zu viele Minister für einen Kleinstaat, und ein weiteres Problem ist das Fehlen einer nennenswerten Opposition. Zudem erhalten orthodoxe und ultraorthodoxe Kreise immer mehr politische Macht. Parallel dazu werden zivilrechtliche und demokratische Rechte immer stärker eingeschränkt. Wirtschaftlich geht es Israel allgemein sehr gut. Bei genauem Hinschauen entdeckt man aber eine kleine Zahl superreicher Familien und einen sehr erfolgreichen Start-up-Bereich, der gemessen an der Gesamtbevölkerung aber verschwindend klein ist. Daneben versinken immer mehr Menschen in Armut, einschliesslich Tausender von Holocaust-Überlebenden. Gesellschaftlich machen sich immer mehr rassistische und engstirnige Tendenzen breit, die eine Verständigung und einen Frieden stets schwieriger gestalten. Wir haben aber auch viele ganz tolle, weltoffene Menschen kennengelernt, mit denen wir engen Kontakt pflegen.

50 Jahre sind in historischen Dimensionen eine sehr kurze Zeitspanne. Wie sehen Sie die Zukunft des Staates Israel? Als jüdischer Staat, aber auch im Verhältnis zu seinen Nachbarn und zu seiner Region?

Paul Uri Russak: Nach dem Sechstagekrieg meinte Yeshajahu Leibowitz, die Besetzung der Westbank werde die israelische Gesellschaft korrumpieren. Bis heute, also lange nach seinem Tode, wird er dafür angepöbelt, hat sich seine Prognose doch bewahrheitet. Eine politische Lösung scheint es heute nicht zu geben. Weder die Palästinenser noch die heutige israelische Regierung sind an einer solchen interessiert. Gesellschaftlich stagniert der Staat. Politische Extremisten und religiöse Reaktionäre sind an der Macht. Wirtschaftlich blüht Israel, doch die im westlichen Vergleich grosse Armut ist das Resultat ungleicher Prioritäten, in denen Nationalismus und Frömmelei Priorität vor gesellschaftlicher Gleichheit und demokratischen Grundsätzen besitzen. Die Knesset hat bereits rassistische Gesetze angenommen. Das gefährdet Israels Zukunft als moderne Demokratie weit mehr als arabisch-palästinensische Feindschaft. Trotz bereits abgeschlossener Friedensverträge mit Staaten hassen deren Völker uns deswegen keinen Deut weniger. Wie Israel in weiteren 50 Jahren aussehen wird, hängt in erster Linie von der Frage ab, ob der Nahe Osten sich zu einem demokratisch-freiheitlichen Lebensstil aufraffen und sich vom heutigen Islamismus befreien kann. Aber sogar mit einer freieren arabischen Welt als Nachbar könnten extreme Kräfte in Israel das Land in eine faschistisch-theokratische, Iran ähnliche Diktatur wandeln. Welcher aufgeschlossene moderne Jude würde in einem solchen «jüdischen» Staat noch leben wollen? Der humanistische Sozialismus der ersten 30 Jahre nach Israels Gründung ist vorbei.

Rafi Siano: Israel ist zweifelsohne ein jüdischer Staat. Die gesetzlichen Zwangsjacken, die die Regierung uns anlegen will, dürften sich eher als kontraproduktiv erweisen. Hinsichtlich der Zukunft Israels denke ich, dass der Staat politisch und physisch wahrscheinlich bestehen bleibt, aber die Juden der Welt werden ihm den Rücken zukehren. Dieser Trend lässt sich klar in Amerika verfolgen. Der Zauber des Pionierhaften ist verflogen, das Unrecht des Besatzungsregimes kann keine Propagandamaschinerie entkräften, und die religiösen Fanatiker werden die Mehrheit der jungen Juden schon gar nicht überzeugen.

Peter Joel Hurwitz: Frieden macht man mit Feinden, nicht mit Freunden, und dazu muss man miteinander reden, und jede Seite muss zu Kompromissen bereit sein. Wird das möglich, kann eine sehr gute Symbiose zwischen Juden und Arabern, Israel und den arabischen Staaten zustande kommen. Geschieht dies aber nicht, wird es ewig Krieg geben. Im Übrigen finde ich die sich zunehmend vertiefende Kluft und Verfeindung verschiedener jüdischer Fraktionen viel gefährlicher als die arabische Bedrohung.

Das Verhältnis zwischen der Schweiz und Israel hat im Laufe der Jahrzehnte ein lebhaftes Auf und Ab gekannt. Wie empfinden Sie heute am 50. Jahrestag des Sechstagekriegs das bilaterale Klima? Wie sind überhaupt heute Ihre eigenen Beziehungen zur Schweiz?

Paul Uri Russak: Auch heute hat Israel in der Schweiz viele Freunde. Ich bin in Verbindung mit der Gesellschaft Schweiz-Israel und habe dort Gesprächspartner. Das gilt auch für andere Freunde, unter denen es solche gibt, die Israel kritisieren, wie ich selber übrigens auch. Das ist legitim, doch wenn die Existenz Israels negiert wird, wenn die gefährliche, ja barbarische Nachbarschaft in solchen Beurteilungen nicht einbezogen und Israel für das Fehlverhalten dieser Nachbarn exklusiv verantwortlich gemacht wird, dann lehne ich das ab. Die wirtschaftliche Partnerschaft scheint bestens zu funktionieren. Meine lebendigen Kontakte mit nicht jüdischen Freunden in der Schweiz machen mich glücklich. Hingegen bedrückt mich der in der Schweiz wieder wachsende opportunistische Antisemitismus, auch aus jüdischen Kreisen. Diese entblöden sich nicht, sogar die extrem antisemitische Boykottbewegung BDS zu unterstützen!

Rafi Siano: Wie alles, was Israel und Juden betrifft, ist auch das Verhältnis zwischen der Schweiz und Israel nicht einfach. Einerseits sind die Beziehungen wirtschaftlich und diplomatisch gut oder zumindest korrekt, andererseits wird es den Antisemitismus wohl bis in alle Ewigkeit geben. Unsere persönlichen Beziehungen zur Schweiz sind gut, ich lese oft Schweizer Zeitungen, und wir verbringen auch oft Ferien in der Schweiz. Eine Anmerkung: Im Unterschied zu vielen Israeli war ich als IDF-Soldat in zwei Kriegen (Jom Kippur und Libanon, Anm. d. Red.) sowie in der Intifada aktiv in einer Kampfeinheit. Ich weiss, zu welcher Verrohung unsere Leute fähig sind. Diese Tatsache betrübt mich zutiefst, sie verträgt sich nicht mit der humanistischen Einstellung, die wir mitgebracht haben.

Peter Joel Hurwitz: Trotz aller gegenteiligen Entwicklung glaube ich, dass Israel in der Schweiz immer noch ein gutes Ansehen hat. Sollte aber einmal ein Treffen zwischen einem Bundesrat und dem israelischen Premierminister kurzfristig abgesagt werden, weil ersterer sich mit einer regierungskritischen Organisation getroffen hat, würde das Wohlwollen sehr schnell abnehmen. 