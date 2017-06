Israel ehrt die Claims Conference

HOLOCAUST ENTSCHÄDIGUNG

27. Juni 2017

Heute Dienstag will die israelische Regierung an einer Zeremonie in der Knesset die Jewish Claims Conference für deren Engagement bei der Entschädigung von Nazi-Opfern würdigen. Die Organisation wurde vor 66 Jahren gegründet.

Über die vergangenen vier Jahrzehnte hat die «Conference on Jewish Material Claims Against Germany» (Claims Conference oder JCC) neben individuellen Zahlungen Hilfen in Höhe von 1,38 Milliarden Dollar an Holocaust-Überlebende in Israel verteilt. Die Mittel stammen aus Verhandlungen mit der Bundesrepublik und dem Verkauf erbenloser, jüdischer Immobilien in der ehemaligen DDR. Die 1951 gegründete JCC wurde im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung deren Rechtsnachfolger.

Diese Leistungen will die israelische Regierung heute mit einer Zeremonie an der Knesset würdigen. Dabei wird die JCC von deren Präsidenten Julius Berman und Geschäftsführer Greg Schneider vertreten. Sie sollen aus der Hand von Eli Alaluf eine Urkunde erhalten. Alaluf ist Vorsitzender des Parlaments-Ausschusses für Arbeit, Wohlfahrt und Gesundheit. Daneben haben zahlreiche Minister und Parlamentarier ihrer Teilnahme angekündigt.

Laut einer Mitteilung der JCC setzen sich die rund 1,4 Milliarden Dollar aus 940 Millionen Dollar an Pflegeleistungen für Überlebende in deren Wohnungen, 109 Millionen für Einrichtungen an Spitälern und 155 Millionen Dollar für Seniorenheime zusammen. Dazu kamen Leistungen an Tagesheime.

Mit über 190.000 weisst Israel laut der JCC die grösste Zahl von Überlebenden weltweit auf. Die für diese von der JCC mit geschaffenen Einrichtungen kommen auch anderen Senioren in Israel zugute. [AM]