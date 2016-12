«Israel-Botschaft soll offen bleiben»

NEUSEELAND

27. Dezember 2016

Ein Appell der lokalen jüdischen Gemeinde.

Nachdem Neuseeland einer der vier Staaten war, welche die anti-Siedlerresolution im Uno-Sicherheitsrat unterstützt hat, appellierte die lokale jüdische Gemeinde von Neuseeland an die eigene Regierung und an Israel, zusammenzuarbeiten, um die israelische Botschaft in Wellington offen zu halten. Dieses Ersuchen folgte auf die Rückberufung des israelischen Botschafters nach Jerusalem im Anschluss an die Verabschiedung vom Freitag der die fortgesetzte Siedlungstätigkeit in der Westbank und Ostjerusalem verurteilenden Resolution im Sicherheitsrat. Juliet Moses, die Sprecherin des Jüdischen Rats von Neuseeland, unterstroch die Wichtigkeit der Botschaft für die jüdische Gemeinde. «Die israelische Botschaft spielt eine wesentliche Rolle im jüdischen Leben von Neuseeland. Sie unterstützt und fördert jüdische Feste und kulturelle Aktivitäten, und erleichtert geschäftliche Kontakte zwischen den beiden Nationen. Die Botschaft versieht auch eine Schlüsselrolle bei den Kontakten mit anderen religiösen Gruppen in ganz Neuseeland.» Die Sprecherin unterstroch auch die ausschlaggebende Rolle der Botschaft bei der im nächsten Jahr zu begehenden 100. Jahrestag de australischen und neuseeländische Armeekampagne im heutigen Israel. «Es wäre enttäuschend, sollte die Kooperation zwischen den beiden Ländern im Zusammenhang mit diesem historischen Ereignis verloren gehen.» Der neuseeländische Aussenminister Murray McCully sagte, der israelische Botshcafter Itzhak Gerberg sei zu Konsultationen nach Israel zurückgerufen worden. Die örtliche jüdische Gemeinde hofft laut Juliet Moses, dass keine weiteren Massnahmen ergriffen werden, und dass beide Regierungen sich auf die Offenhaltung der israelischen Botschaft konzentrieren würden. [TA]