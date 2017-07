Israel besorgt über Gesundheit des Palästinenserpräsidenten

JERUSALEM

31. Juli 2017

Mahmoud Abbas während ein paar Stunden hospitalisiert.

Mit einiger Besorgnis verfolgt das israelische Verteidigungsestablishment die Entwicklung des Gesundheitszustands von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, 82. Dieser war am Freitag zwecks verschiedener Tests einige Stunden im Ramallah hospitalisiert. Palästinensische Offizielle sprachen von Erschöpfungserscheinungen im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten zwei Wochen und den Spannungen mit Israel wegen der Tempelbergkrise. Laut israelischen und palästinensischen Quellen, die «Haaretz» am Sonntag zitierte, hat sich der Gesundheitszustand des Palästinenserpräsidenten in den letzten Monaten verschlechtert, und jede weitere Verschlechterung könne die Wachablösung an der Spitze der Palästinensischen Behörde (PA) beschleunigen. Im Bestreben, die Krise mit Israel unter Kontrolle zu halten und zu minimiren, war Abbas gezwungen, die Entwicklungen der Ereignisse sozusagen in «real time» zu verfolgen, regelmässige Treffen mit seinen Beratern und Führern von Fatah und der PA abzuhalten und gleichzeitig mit Führern der arabischen Welt und westlichen Diplomaten in Kontakt zu stehen. «Haaretz» wies auch auf das sichtliche Erstarken der Beziehungen zwischen der Hamas und seinem Erzrivalen Mohammed Dahlan unter den Auspizien der Ägypter hin. Letztlich dürften auch diese Entwicklungen an den Energiereserven des Kettenrauchers Mohammed Abbas zehren. Auch wenn der Sympathiepegel für den Palästinenserpräsidenten auf israelischer Seite ein ziemlich niedriges Niveau erreicht hat, käme Israel ein sich aufdrängender Machtwechseln in Ramallah derzeit alles andere als gelegen. [JU]