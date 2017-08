Israel beginnt, Staatsbürgerschaften abzuerkennen

JERUSALEM

24. August 2017

Betroffen sind Bürger, die für den IS in den Kampf gezogen sind.

Laut Berichten in den israelischen Medien hat das Innenministerium damit begonnen, den Prozess in Gang zu setzen, an dessen Ende die Aberkennung der Staatsbürgerschaft von Bürgern stehen wird, die ausgezogen sind, um für die Organisation des «Islamischen Staat» (IS) in den Kampf zu ziehen. Alls in allem handelt es sich zur Zeit um 19 Israeli, vorwiegend um Israel-Araber, aber auch um zwei aus Russland eingewanderte jüdische Bürger, die vor einigen Jahren zum Islam übergetreten waren. Dem Vorgang liegt eine von Innenminister Arie Deri eingebrachte Gesetzesvorlage zu Grunde, die diese Woche rechtskräftig geworden ist. Das neue Gesetz räumt den Behörden das Recht ein, einer Person die Staatsbürgeschaft abzuerkennen, wenn die Person Mitglied eine ausländischen Terrororganisation ist oder gewesen ist. [TA]