«Israel attackiert Assad-Ziele»

SYRIEN

7. September 2017

Angebliche Angriffe der israelischen Luftwaffe.

Laut ausländischen Meldungen und Berichten der syrischen Opposition hat Israels Luftwaffe Ziele des Regimes Assad in Syrien attackiert. Den Berichten zufolge hat Israel das Zentrum für Wissenschaftliche Forschung angegriffen. Dieses Zentrum wurde schon genannt im Zusammenhang mit der Entwicklung chemischer Waffen. Es befindet sich in der Nähe der Stadt Masyaf bei Hama in Zentral-Syrien. Laut einer Uno-Untersuchung über Kriegsverbrechen hat Syrien während des Bürgerkriegs bisher 27 Mal chemische Waffen eingesetzt. Bis Donnerstagmorgen hat das Regime in Damaskus keine Stellung bezogen zu den Berichten über angebliche israelischen Luftangriffe. JU