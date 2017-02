Israel als Massstab für Österreich

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 24. Februar 2017

Als der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) letzte Woche Israel besuchte, zeigte er sich beeindruckt: Israel, in seiner exponierten Lage, sei, was die technologische Entwicklung betreffe, «immer ein Stück voraus»: Man könne von Israel lernen, «die Zukunft zu sehen». Sobotka, der übrigens unmittelbar vor seiner Israel-Reise scharf unter Beschuss von Seiten der Medien, der Opposition und auch von Amnesty International wegen seines Vorhabens geraten war, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht einzuschränken, war nur der bisher letzte in einer ganzen Reihe von österreichischen Spitzenpolitikern, die nach Israel reisten, um sich auf den Gebieten Digitalisierung, Sicherheit, insbesondere Grenzschutz und Anti-Terror-Massnahmen einiges vom jüdischen Staat abzuschauen. Was die (in den letzten Monaten ausgebauten) Grenzsicherungen Israels gegen Infiltranten, Terroristen aber auch unerwünschte Migranten betreffe, setze Israel weltweit «die Benchmark» – den Massstab. So sei der Grenzschutz gegenüber Ägypten extrem wirkungsvoll, da es hier gelinge, nur jene ins Land zu lassen, die man wirklich wolle. Das sei doch, sagte Sobotka, beim Grenzmanagement der EU-Aussengrenze in Bulgarien, Ungarn, Serbien oder Mazedonien «genauso denkbar». Israel sage «ganz klar», dass man Grenzen überwachen könne. Und das sollte man überdenken, sagte Sobotka: «Wir wollen von Israel lernen»: Integriertes Grenzmanagement sei das Schlüsselwort – eine Mischung aus Zaun, Patrouille, Video- und Flugüberwachung. «Immer mehr Länder», so stellen die angesehenen «Salzburger Nachrichten» fest, «blicken auf das Land, das sich in einem Zustand der Daueralarmbereitschaft zu befinden scheint».

Sobotka besuchte unter anderem das Unternehmen Cyberbit an der Peripherie von Tel Aviv, das auf Cyber-Sicherheit spezialisiert ist. Hier könne Österreich einiges lernen, bemerkte der Innenminister. Sobotka erfuhr von Spezialisten, dass allein die israelischen Elektrizitätswerke im Durchschnitt täglich 200 Cyberattacken ausgesetzt seien. Auch Österreich brauche Antworten auf die Cybercrime-Strategien des IS, betonte der Minister, der zu Hause an einer neuen «Sicherheitsdoktrin» bastelt. Naturgemäss waren innere Sicherheit und Polizei die Schwerpunkte der Visite; geplant ist eine Intensivierung des gegenseitigen Datenaustausches. Es ist bemerkenswert, dass heute ein österreichischer Innenminister öffentlich erklärt «von Israel lernen» zu wollen – wenn man sich im Hinblick auf die (mehr als nur zögerliche) «Vergangenheitsbewältigung» der Österreicher jenen unseligen Satz des seinerzeitigen sozialdemokratischen (und offen antisemitischen) Innenministers Oskar Helmer, eines der Vorgänger Sobotkas, vergegenwärtigt, der im Hinblick auf die Restitution des in der NS-Zeit geraubten jüdischen Eigentums an die Opfer und deren Nachkommen erklärt hatte, er «wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht». Doch das ist Jahrzehnte her, und seither ist viel Wasser die Donau und (etwas weniger) den Jordan hinuntergeflossen.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.