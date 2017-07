Trauernde Freunde und Verwandte von Jonathan Adler s.A.

ISRAEL

24. Juli 2017

Herzzerreisende Szenen auf dem Flughafen und in der Abdankungshalle.

Normalerweise ist die Ankunftshalle des Ben-Gurion-Flughafens bei Tel Aviv Schauplatz freudiger Wiedersehensszenen, doch an diesem Sonntag herrschte am späteren Vormittag eine gedrückte, von vielen Tränenausbrüchen geprägte Stimmung. Familien und Freunde hatten sich eingefunden, um die Kameraden von Jonathan Adler s.A. willkommen zu heissen. Der 18jährige Teenager fiel letzte Woche im Norden von Georgien in die reissenden Fluten eines Flusses, den er zusammen mit Freunden überqueren wollte, dabei aber von einer schmalen Brücke ins Wasser fiel. Jonathans Leichnam, der inzwischen in Israel unter grosser Anteilnahme zur letzten Ruhe gebettet worden ist, konnte dank gemeinsamer israelischer und örtlicher Bemühungen am Freitag rund fünf Kilometer vom Ort seines Veschwindens gefunden werden. Ihr Korrespondent, der an sich zum Flughafen gefahren war, um seinen aus Osteuropa zurückkehrenden Sohn zu empfangen, wurde ungewollt Zeuge herzzerreisender Szenen der Trauer von Familienangehörigen und Jugendfreunden des so tragisch verunfallten jungen Mannes. Unter den Anwesenden stach der in Basel aufgewachsene Jerusalemer Arzt Samy Adler hervor, der sichtlich bemüht war, Haltung zu bewahren, der aber immer wieder vom unfassbaren Schmerzen über den Verlust seines allseits geliebten und verehrten Enkelsohnes übemannt wurde. – Am Nachmittag versammelten sich dann weit über tausend Menschen auf dem Har Hamenuchot in Jerusalem. Unter dem Eindruck der aus dem Herzen kommenden Trauerworte schmolzen die Anwesenden zu einer einzigen Trauerfamilie zusammen, die es intellektuell nicht fassen und begreifen konnte, wie das Schicksal einen mitten im Schaffen für die Gemeinschaft stehenden Jüngling derart brutal weggerafft hat. Was der Verstorbene für eine ganze Generation von Altersgenossen und –genossinnen in so kurzer Zeit geleistet hat, können die meisten Anderen in einer ganzen Lebensspanne nicht bewerkstelligen. Praktisch alle Rednerinnen und Redner haben den Hingeschiedenen an der Abdankungsfeier mit «Adler» angesprochen, nicht despektierlich sondern im Gegenteil voller Liebe und Ehrfurcht. Die Basler dürfte das kaum überraschen, wurde ihnen damit doch bewusst, dass Jonathan Adler wohl mit Herz und Seele ein Jerusalemer war, dass in ihm sich aber die Generation der Adlers widerspiegelte, an deren prominenteste Vertreter, den langjährigen IGB-Rabbiner Leo Adler s.A. mit seiner ebensowenig vergessenen Gattin Bella s.A., die Urgrosseltern des so tragisch ums Leben gekommenen, sich viele Menschen auch heute noch erinnern. Jonathan und seine Geschwister trugen bzw. tragen viel von diesem Erbe in sich. Vielleicht unbewusst, aber unübersehbar und spürbar. Das verpflichtet für die Zukunft, birgt aber auch unendlich viel Hoffnung für das ganze jüdische Volk in sich. Jacques Ungar