Islamisten töten fünf ägyptische Soldaten

KAIRO

24. Januar 2017

Jüngste Gewaltakt der Extremisten im Sinai.

Laut Angaben der ägyptischen Armee vom Montag haben jihadistische Extremisten auf der Sinai-Halbinsel fünf ägyptische Soldaten ermordet. Das ist der vorläufig letzte Gewaltakt in einem jahrelangen Kampf um die Vorherrschaft im Nordosten der Halbinsel. Ein Sprecher der Armee bezeichnete die Täter als «Feinde der Nation». Militärische Offizielle erklärten, die Militanten hätten die Uniformierten abgefangen, als sie in einem Taxi von ihrem einmonatigen Urlaub zu ihrer Basis zurückkehren wollten. Die Mörder töteten die Soldaten, liessen aber den Taxifahrer unversehrt. Der Nord-Sinai ist der Schauplatz eines vom «Islamischen Staat» (IS) angeführten Aufstand, der in den letzten Jahren den Tod von hunderten von Polizisten und Soldaten gefordert hat. Bewohner der Gegend beklagen sich oft über das, wie sie sagen, harte Durchgreifen der Sicherheitskräfte. [TA]