IS übernimmt Verantwortung für Terroranschlag

ISTANBUL

3. Januar 2017

Anschlag war laut Bekenntnis eine «gesegnete Operationen gegen die Abtrünnigen».

Was seit dem Wochenende erwartet worden war, hat sich am Montag bestätigt: Die extremistische Gruppe «Islamischer Staat» (IS) hat die Verantwortung für den Terroranschlag von der Silvesternacht auf den Nachtclub Reina in Istanbul übernommen, bei dem ein Amokschütze 39 Menschen ermordet und rund 70 verletzt hat. Der mutmassliche Täter, der nach Angaben von türkischen Offiziellen entweder aus Usbekistan oder Kirgisien stammt, war bis Montagabend noch flüchtig. In einem Bekenner-Communiqué hält der IS fest: «In Fortsetzung der gesegneten Operationen, die der IS gegen die Türkei, den Beschützer des Kreuzes durchführt, hat ein heroischer Soldat des Kalifats einen der berühmtesten Nachtclubs angegriffen, wo die Christen ihren abtrünnigen Feiertag begingen.» Die türkischen Zeitungen Hurriyet und Karar zitierten am Montag nicht genannte Sicherheitsoffizielle, die erklärten, dass der noch flüchtige Todesschütze, der 39 Menschen erschossen hat, aus einer zentralasiatischen Nation stammt. 24 ausländische Besucher des Nachtclubs zählten laut einer staatlich-türkischen Nachrichtenagentur zu den Opfern des Verbrechens, also fast zwei Drittel der Gesamtzahl der Toten. Viele der Opfer stammten aus dem Nahen Osten, einschliesslich Jordanien, Libanon und Saudi-Arabien, doch auch Länder wie Indien oder Belgien berichteten, dass sich unter den Opfern auch Bürger aus ihren Staaten befinden. Auch die Israelin Leanne Nasser aus Tira starb an den Folgen der Schiesserei. Die türkische Polizei gelangte sodann auch zum Schluss, dass Ähnlichkeiten bestehen zwischen der Durchführung des verlustreichen Anschlags vom letzten Juni auf den Ataturk-Flughafen und dem Attentat vom Wochenende auf den Nachtclub Reina. Folglich prüfen die Untersuchungsbeamten zur Zeit, ob beide Verbrechen von der gleichen IS-Zelle verübt worden sind. Erst vor kurzem hat in einer Online-Message eine pro-IS-Gruppe zu Attentaten von «einsamen Wölfen» aufgerufen, mit den Schwerpunkten auf «Feierlichkeiten, Versammlungen und in Clubs». [TA]