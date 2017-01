IS tötet 14 Soldaten unweit von Damaskus

SYRIEN

31. Januar 2017

Die Islamisten übernehmen einige bisher von Regierungstruppen gehaltene Positionen in der Gegend.

Im Zuge einer heftigen Attacke auf einen militärischen Flugplatz Dumeir nordöstlich von Damaskus haben Kämpfer des «Islamischen Staats» (IS) mindestens 14 syrische Regierungssoldaten getötet. Das berichtete eine in London domizilierte Beobachtungsgruppe für Menschenrechte in Syrien. Parallel zu dieser Aktion übernahm der IS einige in der Region bisher von den Regierungstruppen gehaltene Positionen. Die Islamisten kontrollieren weite Teile des östlichen Syriens, einschliesslich des Grossteils der Provinz Deir al-Zor mit seiner de facto syrischen Hauptstadt Raqqa. Zum zweiten Mal seit Ausbruchs des Bürgerkriegs vor sechs Jahren eroberte der IS zudem im Dezember die historische Stadt Palmyra, rund 200 Kilometer von Damaskus entfernt. In den letzten Wochen ist der IS in Syrien wieder zur Offensive übergegangen. [TA]