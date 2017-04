IS-Angriff auf Katharinenkloster

SINAI

19. April 2017

Extremistenorganisation bekennt sich zum Anschlag.

Am späten Dienstag töteten Terroristen des «Islamischen Staats» (IS) bei einem Feuerüberfall auf einen ägyptischen Kontrollpunkt nahe beim berühmten Kloster von St. Katharina auf der Sinaihalbinsel nach Angaben von Sicherheits- und medizinischen Kreisen einen Polizisten und verwundeten vier weitere. Die islamistische Organisation hat bereits die Verantwortung für die Tat übernommen. Die Schützen griffen die Polizeistation von einem nahegelegenen Hügel ausserhalb des Klosters in einer bergigen Gegend im Süden des Sinais aus an. Nach einem Feuerwechsel traten die Terroristen die Flucht an, wobei einige der Angreifer Verletzungen erlitten. Früher am Dienstag hatte Israel beschlossen, den Grenzübergang in den Sinai für israelische Reisende geschlossen zu behalten, und zwar auf Grund eines «Situationsberichts» der anti-Terroreinheit seines Nationalen Sicherheitsrates. Die Grenzen sind wegen der zunehmenden Aktivität von IS-affillierten Gruppen seit Beginn des Pessachfestes für Israeli geschlossen. – Der Angriff auf das bei Touristen äusserst beliebte, aus dem 6. Jahrhundert stammende Kloster erfolgte eine Woche, nachdem IS-Selbstmordattentäter bei zwei Anschlägen auf Kirchen in Ägypten am Palmsonntag 45 Kopten ermordet hatten. Der IS hat weitere Attentate gegen Christen in Ägypten in Aussicht gestellt. Über zehn Prozent der 90 Millionen zählenden Bevölkerung des Landes gehören der koptischen Minderheit an. – Der Angriff auf das Katharinenkloster erfolgte wenige Tage vor einem von Papst Franziskus geplanten Ägyptenbesuch. [TA]