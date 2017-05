IS-Aktivist soll lebendigen Leibes verbrannt worden sein

SINAI

2. Mai 2017

Beduinen drohen mit einer Fortsetzung dieser Praxis.

Mitglieder des Beduinenstammes der Tarabin auf der Sinai-Halbinsel sollen einen IS-Militanten lebendingen Leibes verbrannt haben. Laut einem Bericht der TV-Station «al-Arabiyah» sollen sie andere Stämme in den Gegend aufgefordert haben, sich in ihrem Kampf gegen die Extremistengruppe ihnen anzuschliessen. Gemäss dem Bericht ist die Attacke von einer Kamera aufgenommen worden, zusammen mit einer Warnung an andere IS-Mitglieder, dass sie das gleiche Schicksal ereilen würde als Vergeltung für eine Drohung des IS, sie würden mit Armee und Polizei gegen den Stamm kollaborieren. Al-Arabiyah zitierte einen der Stammesmitglieder, der sagte, der Mann, den sie verbrannt hatten, sei eine IS-Spitzenfigur gewesen, der zuvor drei Zivilisten und einen ägyptischen Polizeioffizier den Flammentod habe sterben lassen. – Seit 2011 ist der nördliche Teil des Sinais, der an den Gazastreifen und Israel grenzt, zu einem Schlachtfeld zwischen der ägyptischen Armee und Islamistischen Militanten geworden. Damals versank die Gegend im Zusammenhang mit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Hosni Mubarak in einen Zustand der Gesetzlosigkeit. [TA]