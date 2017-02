«Iron Dome»-System fängt Raketen ab

EILAT

9. Februar 2017

Erstmals seit langem wieder Beschuss von Ägypten her.

Am späten Mittwochabend gelang es einer bei Eilat am Roten Meer postierten anti-Raketenbatterie vom Typ «Iron Dome» drei von Ägypten her einfliegende Raketen azufangen, bevor sie in der Touristenstadt im Süden Israels Schaden anrichten konnten. Eine vierte Rakete landete im offenen Gelände, ohne Schaden anzurichten. Der Zwischenfall forderte keine Verletzten unter den Israeli, aber fünf Personen mussten wegen Schockwirkungen behandelt werden. Die Spannung entlang der israelischen Grenze war diese Woche bereits gefährlich angestiegen, nachdem eine Rakete vom Gazastreifen aus auf Israels Süden abgefeuert worden war. Israels Armee reagierte mit einer Serie von Vergeltungsschlägen auf Positionen der den Streifen kontrollierenden Hamas. Das «Iron Dome»-Raketenabwehrsystem war in Eilat zum letzten Mal 2014 während des letzten Gazakriegs im Einsatz. Nach Polizeiangaben fiel am Mittwoch keine der Raketen im Einzugsgebiet der Stadt Eilat, doch der Zwischenfall trug sich nur wenige Stunden zu, nachdem auf dem Golan eine Granate in der Nähe des Grenzzauns eingeschlagn hatte. Auch dort gab es keine Verluste auf israelischer Seite, doch die wachsende Spannung an den Landesgrenzen ist nicht zu ignorieren. Der Armeesprecher bezeichnete den Zwischenfall im Norden als das Resultat der Kämpfe im syrischen Bürgerkrieg, und als Reaktion beschossen die Armee ein Ziel auf der syrischen Seite des Golans. In Eilat wiesen die zuständigen Stellen die Bevölkerung an, das Leben normal weiterzuführen. So wurde den Schulen erklärt, am Donnerstag den Unterricht normal aufzunehmen. [TA]