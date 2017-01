«Iranischer Nukleardeal in Lebensgefahr»

DER NEUE US-GENERALSTABSCHEF:

18. Januar 2017

Peince Priebus in einem TV-Interview.

Der mit Iran abgeschlossene Nukleardeal sei «in Lebensgefahr», meinte der von Donald Trump ernannte neue US-Generalstabschef Reince Priebus am Sonntag gegenüber ABC News. Im Programm «This Week» von George Stehphanopoulos sagte Priebus, es sei nicht klar, wie das Nuklearabkommen mit Iran unter Trump fortgesetzt werden würde. «Wir alle wissen, dass der designierte Präsident Donald Trump den Iran-Deal nicht gerne hat. Er denkt, es sei ein schreckliches Dokument, er denkt, es werde ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten kreieren, was jetzt schon festzustellen ist», sagte Priebus. – Anlässlich des Bestätigungs-Hearings vor den US-Senat sagte der designierte US-Verteidigungssekretär Gen. James Mattis letzte Woche, zwar denke er, dass der Iran-Deal ein «nicht perfektes Abkommen zur Waffenkontrolle» sei, müssten die USA sich, wenn sie einmal ihr Wort gegeben hätten, entsprechend verhalten und «mit all unseren Alliierten zusammenarbeiten». Priebus sagte gegenüber ABC, dass alle Meinungen während der Diskussionen der Administration Trump zum Iran-Deal gehört werden würden, wenn es zu einer «kollektiven Entscheidung» kommen werde, bei der natürlich der designierte Präsident Trump das «erste Wort» haben werde. [TA]