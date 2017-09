Iranischer Armeechef warnt Israel und die USA

IRAN

19. September 2017

Drohungen vor dem Treffen Netanyahu-Trump.

Seyed Abdolrahim Mousavi, der derzeit als Oberkommandierender der iranischen Armee fungiert, warnte den Staat Israel unmittelbar vor dem Treffen Netanyhu-Trump in New York davor, «falsche Schritte» zu unternehmen. «Wir werden die zionistische Einheit im Blitztempo zerstören», sagte der Armeechef, und damit die 25 Jahre kürzen, die ihm noch verbleiben.» Die iranischen Medien zitierten Mousavi in diesem Sinne in Anspieliung an eine stets wiederkehrende Drohung Irans und seines obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, den Staat Israel im kommenden Vierteljahrhundert zu vernichten. «Ich warne die zionistische Einheit», drohte der Armeechef, «vor irgendwelchen dummen Schritten gegen die Islamische Republik Iran.» Jeder Akt dieser Art würde Teheran veranlassen, Tel Aviv und Haifa zu Staub zu machen. [TA]