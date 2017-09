Iranische Hizbollah-Drone abgeschossen

ISRAEL

20. September 2017

Der unbemannte Flugkörper infiltrierte Israel von Syrien her.

Die israelische Luftwaffe schoss am Dienstag eine in Iran hergestellte Drone der schiitischen Hizbollahmiliz über der syrischen Grenzstadt Kuneitra auf dem Golan ab. Der unbemannte Flugkörper hatte lauf IDF-Anagben versucht, vom syrischen Luftraum her nach Israel zu infiltrieren. Die Drone wurde erfolgreich von einer Patriotrakete über der Golanhöhe abgeschossen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde eine Rakete abgefeuert, nachdem die Drone in die entmilitarisierte Zone eingedrungen war. Zudem wurden zwei Kampfdüsenjäger in die Grenzgegend gesendet. Laut IDF war es nicht das erste Mal, dass die Hizbollah informationssammelnde Dronen gegen Israel eingesetzt hat. Allerdings sei die Drone dieses Mal, wie die Armee hinzufügte «ungewöhnlich nahe» an die israelische Grenze geraten. Israel werde, wie die Einheit des IDF-Sprechers betonte, Iran, der Hizbollah oder anderen Kräften nicht gestatten, zu infiltrieren oder in die Nähe ihres Territoriums auf dem Golan zu gelangen. [TA]