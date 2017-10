Iranische Drohung, arabische Initiative

ZUR LAGE

Uri Bar-Joseph, 20. Oktober 2017

Premierminister Binyamin Netanyahu hat recht: Iran ist die grösste Gefahr für Israel.

Premierminister Binyamin Netanyahu hat recht: Iran ist die grösste Gefahr für Israel. Heute erscheint diese Gefahr in weiter Ferne, doch ein paar verirrte israelische Bomben auf ein iranisches Objekt in Syrien oder ein massiver Terroranschlag der Hizbollah würden schon reichen, um die Ruhe zu untergraben und eine Dynamik zu schaffen, die zum Krieg führen könnte. Und dieser Krieg, dessen Hauptaufgabe dem Raketenarsenal der Hizbollah reserviert wäre, würde sich von allen bisherigen Kriegen unterscheiden. Vor weniger als zwei Jahren warnte in einem Interview Herzl Halevi, Chef der militärischen Abwehr Israels, vor «Hunderten von Tonnen Sprengstoff, die das Zentrum des Landes erreichen werden.»

Stellen sie sich vor, dass Zentral-Tel-Aviv, beispielsweise die Yoo-Türme, von Dutzenden Tonnen Sprengstoff getroffen würden. Oder einige Dutzend präzise Raketen würden Sprengköpfe von je einer halben Tonne Gewicht an das Kraftwerk von Hadera herantragen und es funktionsunfähig machen, wodurch Israel um einen bedeutenden Teil seiner Elektrizitätsproduktion gebracht werden würde.

Und das sind nur ein paar Beispiele. Sogar wenn das Militär der Hizbollah in einer spektakulären Bodenoperation einen harten Schlag versetzen sollte, würde die Heimfront, die an sich vom Militär beschützt werden sollte, einen hohen Preis bezahlen. Nach einem solchen Krieg wäre Israel ein total anderer Ort.

Und die Tatsache, dass der Premierminister die Gefahr korrekt diagnostiziert, heisst nicht unbedingt, dass er sich optimal mit ihr befasst. An dieser Stelle verdienen er und das Verteidigungsestablishment Kredit für die vorsichtige Bemühung, die Gefahr der Hizbollah zu reduzieren, ohne alle Spielregeln zu verletzen. Die Richtigkeit der Investition in Raketenabwehrsysteme wird sich erweisen, wenn ein Krieg erst mal ausbricht.

Obwohl der militärische Abwehrchef sich all dieser Dinge sehr wohl bewusst ist, spricht er immer noch von Hunderten Tonnen Sprengstoff, welche die Heimfront treffen würden. Wir sollten uns also fragen, ob wir auch mehr in die Chancen auf eine Reduktion der Kriegsaussichten investieren sollten. Ist es, in anderen Worten, angezeigt, mit Iran zu sprechen, und auf welcher Basis?

Auf den ersten Blick ist die Antwort ein klares Nein. Seit fast 40 Jahren ist Iran unser ärgster Feind, einer, der Israel als den «kleinen Satan» bezeichnet. Wir sind gewöhnt an Vernichtungsdrohungen durch Irans Führer, genauso wie wir bis 1967 daran gewöhnt waren, von Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser mit der Zerstörung Israels bedroht zu werden. Die Aufrüstung und Ausbildung der Hizbollah, Terroranschläge gegen israelische Ziele im Ausland, Irans kriegerische Politik und sein nukleares Potential sind verschiedene Ausdrucksweisen für die Tatsache, dass es sich hier nicht um leere Drohungen handelt. Trotzdem ist die iranische Feindseligkeit gegen Israel nicht absolut, und hier liegt vielleicht der Schlüssel für Änderung und Hoffnung.

Seitdem die arabische Friedensinitiative (sie begann als saudische Friedensinitiative) 2002 vorgelegt worden ist, hat Iran keine Opposition gegen sie gemacht. Darüber hinaus ist die Initiative 2003 an einem Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Kooperation verabschiedet worden – ausgerechnet in Teheran.

Im Zentrum der Initiative steht die Anerkennung Israels durch alle arabischen und muslimischen Staaten, eine Normalisierung der Beziehungen in Austausch für die Errichtung eines Palästinenserstaates, basierend auf den 1967er Grenzen und einer vereinbarten Lösung (auch durch Israel) für das Flüchtlingsproblem. 2008 bekräftigte Mahmoud Ahmadinejad das iranische Konzept, wonach alles respektiert würde, was für das palästinensische Volk akzeptabel wäre.

Bis heute hat die arabische Friedensinitiative nicht die öffentliche Debatte ausgelöst, die sie verdienen würde. Sie ist die wichtigste Entwicklung im Konflikt seit dem Sechstagekrieg, der Israel die Gebiete gegeben hat, deren Retournierung heute ein Ende des Konflikts ermöglichen würde. Die meisten der ehemaligen israelischen Verteidigungsminister, die Mitglieder der Kommandanten für Israels Sicherheit und des Rats für Frieden und Sicherheit betrachten die Initiative als passende Basis für den Beginn von Verhandlungen. Viele Politiker, einschliesslich ehemaliger Rechtsgerichteter, glauben, dass wir auf den Vorschlag antworten sollten.

Bis jetzt hatte die Meinung vorgeherrscht, dass Israel mit einer Reaktion auf die Initiative seine Beziehungen zu den sunnitischen Staaten in eine positive Richtung bewegen und die Aussichten auf einen neuen Konflikt mit den Palästinensern reduzieren würde. Aber auch angesichts des Aufstiegs der iranischen Macht sollten wir eine Reaktion auf die Initiative als einen effizienten Weg ansehen, sich mit der Drohung von Teheran und seiner Kreation, der Hizbollah, zu befassen.

Das heisst nicht, dass das iranische Regime deswegen pro-zionistisch werden würde, doch würde es grösstenteils den Wind aus den ideologischen Segeln Irans nehmen in allem, was den totalen Krieg gegen Israel betrifft. Es würde die Feindseligkeit zwischen den beiden Staaten ebenso reduzieren wie die Aussichten auf einen Krieg mit all seinen Risiken. Eine solche Reaktion könnte auch eine Basis schaffen für Gespräche zwischen den beiden Staaten. Zuerst über ge-heime Kanäle, und dann vielleicht offen. Und sollte Iran gegen die Friedensinitiative opponieren, würde seine Isolierung in der arabischen und muslimischen Welt wachsen.

Sollte Netanyahu den Wunsch haben, als Mr. Security verewigt zu werden, sollte er auch in die Reduzierung der Kriegsaussichten investieren, nicht nur in die Senkung des Preises. Andernfalls würde er wahrscheinlich auf eine ganz andere Art in Erinnerung bleiben.

Uri Bar-Joseph ist Professor für politische Wissenschaften an der Universität Haifa.