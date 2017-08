«Iran, Existenzbedrohung für Israel, den Nahen Osten und die Welt»

NETANYAHU ZU PUTIN:

24. August 2017

Offenes Gespräch der beiden Staatsmänner in Sotchi. Über die Ergebnisse gehen die Meinungen auseinander.

Im Ferienort Sotchi am Schwarzen Meer konfrontierte der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu den russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin am Mittwoch in einem rund dreistündigen Gespräch mit Worten, die wenig zu tun haben mit Urlaub und Entspannung, im Gegenteil. Netanyahu meinte nämlich, Iran stelle für Israel, den Nahen Osten und die Welt eine Existenzbedrohung dar, Atomabkommen hin oder her. «Iran droht jeden Tag mit der Vernichtung Israels», unterstrich Netanyahu wörtlich. «Es bewaffnet Terrororganisationen und sponsert und initiiert den Terror.» Im Zentrum der Unterredung zwischen den Staatsmännern aus Jerusalem und Moskau stand die iranische Militärpräsenz in Syrien als Folge des von Israel stark kritisierten Waffenstillstands in einem Teil Syriens, und auch die Absicht Teherans, eine territoriale Verbindung von Iran bis Syrien herzustellen. Die expandierende Rolle Irans in Syrien stelle nicht nur eine Bedrohung für Israel und den Nahen Osten dar, erklärte Netanyahu an der anschliessenden gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin, sondern gefährde die ganze Welt. Iran werde im Wesentlichen das Vakuum füllen, warnte Netanyahu, das durch den weitgehenden Wegfall des IS entstanden sei. Wie er selber sagte, sprach er zu Putin «sehr klar» über Israels Position in dieser Sache: «Die Libanonisierung Syriens ist inakzeptabel für uns.» - Markige Worte des israelischen Regierungschefs, der auch andeutete, dass er notfalls gegen ein Fussfassen der Iraner in Syrien – die Rede ist von zehntausenden Soldaten Teherans in Israels Nachbarland – militärisch vorgehen muss. Die Frage ist nur, ob und wie weit es ihm gelungen ist, Putin mit seinen freundschaftlichen Drohungen zu beeindrucken. Nach der Pressekonferenz in Sotchi sickerte nämlich durch, dass der russische Gastgeber zu Netanyahu wohl von der Wichtigkeit der Koordination und Ähnlichem gesprochen, dabei aber keine konkreten Zugeständnisse im Sinne Israels gemacht hat oder Verpflichtungen eingegangen ist, Irans Vordringen nach Syrien einzudämmen und zu kontrollieren. Die Spannungen im syrisch-israelisch-russisch-libanesischen Vieleck bleiben uns wohl noch eine ganze Weile erhalten und dürften ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben. [JU]