Iran als grösste Bedrohung

NAHOST

Arthur Cohn , 20. September 2017

Iran fordert Israel zu Beginn des neuen jüdischen Jahres 5778 mit Expansionsdrang heraus – und die Zweistaatenlösung scheint in weite Ferne gerückt.

An diesem Rosch Haschana ist der Staat Israel nicht umgeben von Nationen und Armeen, welche Israel in seiner Existenz bedrohen könnten.- Die gravierendste Bedrohung kommt nicht aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern aus Iran. Eine Quelle aus israelischen Geheimdienstkreisen fasst es wie folgt zusammen: «Die Iraner sind die einzigen im Nahen Osten, die überhaupt einen Plan verfolgen. Sie benehmen sich wie eine Weltmacht. Eine, die nichts Gutes im Schilde führt.» Ein anderer, ebenso ranghoher Vertreter der israelischen Sicherheitskräfte erklärte diese Woche: «Syrien kehrt zurück, so viel ist gewiss … In naher Zukunft wird man Assad zum Sieger des Krieges erklären. Wenn die Kämpfe enden, wird sich ein neues Syrien aus den Trümmern erheben. Eines, das viel gefährlicher ist als zuvor.» Der Experte fügte hinzu: «Es ist gut möglich, dass Syrien ein iranisches Protektorat wird.» Die Expansion Irans in jenes Vaku- um, das der Islamische Staat (IS) in vielen syrischen Gebieten hinterlassen hat, macht Israel Sorgen. Iran ist energisch damit beschäftigt, Syrien in weiten Teilen regelrecht in eine iranische Militärbasis umzuwandeln. Die Führer in Teheran wollen den Bürgerkriegs-Staat als Plattform nutzen, um von dort aus – wie auch aus Libanon – Fronten zu eröffnen, mit denen Irans Ziel, die Auslöschung Israels, in Angriff genommen werden kann.

Zuverlässige Kontrollmechanismen erforderlich

Als verlässlichster Partner Israels in der Verteidigung gegen Feinde von aussen kommen auf die USA in der brenzligen, gegenwärtigen Situation enorme Herausforderungen zu. Die Vereinigten Staaten müssen in Syrien eine «Dreifachstrategie» verfolgen: Sie müssen Irans Expansion verhindern, Bashar al-Assads erneutes Erstarken unterbinden und ihre Anstrengungen verstärken, die verbliebenen Hochburgen des IS zu zerstören. In Bezug auf alle drei Punkte sind Insider überzeugt: Die USA sollten eine Anzahl Soldaten dauerhaft in Syrien stationieren.

So oder so wird es wichtig sein, auch abseits von allen militärisch-strategischen Erwägungen, die Einhaltung des Nuklear-Abkommens durch Iran präzise und permanent zu kontrollieren. Wenn man sicherstellen möchte, dass Iran sein Nuklearwaffen-Programm wirklich zum Stillstand gebracht hat, muss man mit zuverlässigen Kontrollmechanismen arbeiten, die jede negative Entwicklung zu registrieren in der Lage sind. Dennoch verweigern iranische Offizielle es Inspektoren der Internationalen Atombehörde weiterhin, iranische Militärbasen zu besuchen.

Netanyahu betrachtet den Nuklear-Deal mit Iran als schweren Fehler, «dessen Nachwirkungen noch Generationen von Menschen spüren werden». Er vertraue im Konflikt mit Iran aber auf die Unterstützung von Donald Trump, der als Präsident schon jetzt für die «allerbesten israelisch-amerikanischen Beziehungen» ge-sorgt habe. Wegen der militärischen Aktivität Irans in zumindest teilweiser Kooperation mit Russ-land hat Binyamin Netanyahu ausserdem stets auf guten, persönlichen Kontakt mit Wladimir Putin grössten Wert gelegt. Er betonte stets, er werde nicht tatenlos zusehen, wie der Iran seine Expansionspläne im Nahen Osten verwirklicht – sondern stets im Interesse von Israel handeln. Netanyahu betonte in Moskau: «Wir vergessen nicht für eine Minute, dass Teheran jeden Tag mit der Zerstörung Israels droht.»

Binyamin Netanyahu als Opfer der Medien

Ich habe von meinem Vater vieles gelernt – vor allem, dass es im Leben wesentlich sei, niemanden wegen blossen Gerüchten und ohne etablierte Fakten zu verurteilen. Binyamin Netanyahu, der von allen israelischen Premier-ministern am längsten die Regierung Israels ge- führt hat, muss erleben, wie fast jeden Tag aufs Neue Gerüchte über ihn publiziert werden, die im Moment nicht mehr sind als blosse Gerüchte. Es ist eine Tatsache, dass keine der in der Presse geäusserten Behauptungen jemals juristisch geahndet wurde. Dieses Faktum allerdings scheint zu viele Journalisten keines- wegs dazu zu veranlassen, mit ihren Anti-Netanyahu-Behauptungen aufzuhören. Es ge- lingt ihnen jedoch nach wie vor nicht, Netanyahu aus dem Amt zu entfernen – auch wenn er ein paar Zigarren zu viel geschenkt bekommen hat. Der Premierminister erfreut sich bei den Israeli enormer Beliebtheit, unter anderem weil unter ihm die Arbeitslosigkeit auf Rekordtiefe gesunken ist und weil man ihm in Sicherheitsfragen vertraut.

Die Krise um den Tempelberg

Israel hat Jerusalem von einer eher provinziellen Stadt zu einer strahlenden Metropole entwickelt, welche vor Kreativität nur so strotzt – und die allen offensteht. Man kann es sogar noch deutlicher sagen: Israel hat aus Jerusalem eine attraktive Stadt gemacht, weil Israel wahrhaft um Jerusalem besorgt ist. Jerusalem ist das historische Kernstück des jüdischen Volkes ebenso wie des Staates Israel.

Deswegen muss Israel deutlich und stolz er- klären: Ein vereintes Jerusalem unter ausschliesslich jüdischer Herrschaft ist der Schlüssel – und nicht etwa ein Hindernis – für Frieden und Sicherheit in der Stadt. Mit Gewalt die Stadt zu teilen, wäre unglaublich töricht, enorm un- gerecht der jüdischen Geschichte gegenüber und eine beispiellose Beleidigung in Hinblick auf Israels vorbildliche Verwaltung der Stadt. Jerusalem muss selbstbewusst auftreten.

Da die Palästinenser sehen, dass ihre Anliegen in den arabischen Staaten nicht so viel Anklang finden, versuchen sie, den Zwist mit Israel zu einem religiösen Streit zu entfachen, um damit alle Muslime gegen Israel aufzuhetzen. Sie tun das in einer groben und vollkommen unfairen Weise. Es ist eine Tatsache, dass die arabischen Staaten keinerlei Verständnis für Israels religiöse Bedürfnisse haben und bis zum Sechstagekrieg 1967 trotz des Waffenstillstandsabkommens von 1948 den Juden sogar den Zugang zur West- mauer verwehrten. Ganz im Gegensatz dazu existiert seit dem Sechstagekrieg zum ersten Mal eine umfassende Reli- gionsfreiheit in Jerusalem. Nicht nur das. Der damalige Sicherheitsminister Mosche Dayan hat damals dem jordanischen König zugesagt, dass er selbst die Regulierungen auf dem Tempelberg treffen könne. Seither sind diese in arabischer Hand. Und nun das fast Groteske: Der Tempelberg ist der heiligste Platz für das jüdische Volk und trotzdem ist es der einzi- ge Ort der Welt, wo ein Jude nicht beten darf. Mehr noch: Als der ägyptische Präsident Anwar as-Saddat zwecks Friedensabkommen nach Israel kam und auf den Tempelberg ging, wandte er sich nach ... Mekka! Die Juden beten seit Jahrtausenden immer in Richtung Jerusalem, aber die Araber beten in Richtung Mekka, der heiligsten Stadt für Muslime.

Neulich wurden zwei Jerusalemer Polizisten auf dem Tempelberg ermordet, und anstatt diese Tat ganz energisch zu verurteilen, wurden deren Mörder von den Palästinensern als «schahidim» («Märtyrer») gefeiert. Unter diesen Bedingungen ist es natürlich sehr schwierig, eine religiöse Diskussion über die heiligen Stätten zu führen. Sogar das Anbringen von Metalldetektoren wurde unberechtigterweise an- gegriffen, obwohl auch in Mekka und im Vatikan solche Geräte existieren. Der Zwist um den Tempelberg ist ein weiteres, äusserst extremes Beispiel der Doppelmoral gewisser Staaten, wenn es um Israel geht.

Die traurige Destination internationaler Hilfsgelder

Der bekannte Kolumnist der «Jerusalem Post» Isi Leibler ist sich absolut gewiss: Das Ende von Abbas‘ Herrschaft rückt näher. Aber er vertritt auch die These, dass von dem Palästinenserführer bis zu dessen Abgang noch viel Negatives zu erwarten sei. «Abbas», schreibt Leibler, «der brutale und korrupte Diktator, möchte, dass man seiner als ‹Freiheitskämpfer› gedenkt, mit dem ultimativen Ziel der Wiederherstellung arabischer Hegemonie vom Jordan bis ans Mittelmeer. Seine Mittel, um das zu erreichen? Die Zergliederung des jüdischen Staates durch Terrorismus und internationalen Druck.»

Die palästinensische Regierung und deren Führer ehren immer noch Massenmörder als Freiheitskämpfer, widmen ihnen Moscheen, Plätze, Schulen und andere Institutionen, um deren mörderischen Akt hochzuhalten.

Dann gibt es natürlich die Zahlungen an Terroristen: Inhaftierte Mörder führen die Gehaltstabelle mit monatlichen 11 000 Shekel an (mehr als 3000 US-Dollar) – nochmal einen Zuschlag von 25 000 US-Dollar gibt es, sobald sie aus dem Gefängnis entlassen werden. Dieses Jahr wurden 345 Millionen Dollar für derartige Zahlungen benutzt, ziemlich genau die Hälfte von dem, was die palästinensische Autonomiebehörde jährlich an internationalen Hilfsgeldern erhält. Also kann man sagen: Die USA und europäische Länder haben effektiv Geld bereitgestellt, um Palästinenser darin indirekt zu unterstützen, Israeli zu ermorden.

Naive Forderung nach einer Zweistaatenlösung

Im vergangenen Jahr scheint von der berüchtigten Zweistaatenlösung immer weniger die Rede gewesen zu sein. Zu komplex scheint die Situa- tion, zu gering das Vertrauen beider Seiten in eine friedliche Beilegung des jahrelangen Kon- flikts. Man spricht ja generell oft davon, dass die Zweistaatenlösung endlich völlige Ruhe in den Nahen Osten bringen würde. Was für eine ge- fährliche Naivität! Man muss bei solchen Themen auch historisch denken: Die Araber waren in den letzten 100 Jahren im allgemeinen sehr feindlich gegenüber den jüdischen Einwohnern eingestellt – in Hebron ermordeten sie vor 90 Jahren die jüdische Bevölkerung, der Mufti war ein Sympathisant von Hitler und 1948 haben sie den von der Uno gegründeten Kleinstaat Israel fürchterlich angegriffen. 1964, also drei Jahre vor der «Besetzung» von Westjordanien, wurde schon die PLO gegründet, um ganz Israel von «den Juden zu befreien». Und Abbas sagt immer noch, dass in palästinensischen Gebieten keine Juden leben dürfen.

Eine Zweistaatenlösung zum jetzigen Zeitpunkt, da höchstwahrscheinlich die Hamas-Regierung bald die Westbank-Gebiete übernehmen wird, wäre nicht nur unrealistisch, sondern auch gefährlich für Israel. Wir wissen ja, was im Gazastreifen geschehen ist: Statt dort Tausende von palästinensischen Flüchtlingen in den 25 blühenden israelischen Siedlungen unterzubringen, wurde der Gazastreifen ein Terrornest für Angriffe auf unschuldige israelische Bürger.

Es ist Zeit, dass jetzt von der Unabhängigkeit der Kurden geredet wird, anstatt unaufhörlich eine unrealistische Position punkto Zweistaatenlösung in Israel zu propagieren.

Trump und Merkel

Dass Donald Trump zum amerikanischen Prä sidenten gewählt wurde, sorgte bei den meisten Menschen für eine riesige Überraschung. Dabei vergassen diese allerdings, dass die Obama- Regierung in acht Jahren kaum etwas erreicht hatte, um die soziale Ungleichheit in den USA zu verbessern; vom desaströsen aussenpolitischen Kurs, insbesondere in Bezug auf Israel, ganz zu schweigen. Aussenpolitisch sieht sich Trump, neben der bereits erwähnten Thematik Syrien-Iran, auch mit der Herausforderung eines zunehmend aggressiven Nordkorea kon- frontiert. Donald Trump wirkt jedoch, als müsse er seine aussenpolitische Linie noch finden. Auf der europäischen Ebene kann Israel froh sein, dass Angela Merkel bereit ist, weitere vier Jahre als Bundeskanzlerin Deutschlands zu wirken. Immer wieder hat sie sich in nobler Weise als echte Freundin des Staates Israel erwiesen, auf die stets und immer Verlass ist. Sie ist die wesentlichste Politikerin Europas und der Überzeugung, dass der Staat Israel fair und ausgewogen behandelt werden muss – für den jüdischen Staat ist dies von grosser Bedeutung.

Trauer um einen weisen Menschenfreund

Es ist für mich undenkbar, den diesjährigen Artikel zu Rosch Haschana zu schreiben, ohne eines engen Freundes zu gedenken, der mir enorm viel gegeben und uns leider im letzten Jahr verlassen hat: Elie Wiesel. Seine seltene Bescheidenheit, brillante Intelligenz, aussergewöhnliche Herzlichkeit und menschliche Tiefe werden von jedem, der das Glück hatte, Elie zu kennen, vermisst werden. Von den biblischen Persönlichkeiten war er besonders vom Propheten Jeremias beeindruckt. Er erklärte: «Jeremias hat die Tragödie der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem vorausgesehen, er hat sie erlebt und er hat sie geschildert. Aber niemand hörte zu. Er wurde ins Gefängnis gesteckt und lächerlich gemacht. Alles, was einem Menschen passieren kann, ist Jeremias passiert. Sie verbrannten sein Buch, aber er hat es wieder neu zu schreiben begonnen.» In diesen Zeilen widerspiegelt sich auch die eigene Biografie Elie Wiesels. Als Holocaust-Überlebender hat er trotzdem an das Gute geglaubt, sich stets für Frieden unter den Menschen eingesetzt und sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Sein unverrückbarer Ruf nach Menschlichkeit, verbunden mit einer kompromisslosen Unterstützung Israels, mögen uns allen als Beispiel dienen.