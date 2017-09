Intervention Obamas bei Mark Zuckerberg enthüllt

USA-POLITIK

25. September 2017

Barack Obama hat den Facebook-Vorsitzenden Mark Zuckerberg wenige Tage nach den Präsidentschaftswahlen im letzten November aufgefordert, die Verbreitung von «Fake News» auf dem Social Media-Giganten ernst zu nehmen. Dies enthüllte die «Washington Post» vergangene Nacht.

Kurz nach den Präsidentschaftswahlen hat Mark Zuckerberg den Gedanken als «verrückt» bezeichnet, dass über Facebook verbreitete Lügen mit zum Sieg von Donald Trump beigetragen haben. Zehn Tage später, am 19. November hat Barack Obama den Gründer und Vorsitzenden der Social Media-Plattform angeblich an einer internationalen Konferenz im peruanischen Lima beiseite genommen. Dabei soll der Noch-Präsident Zuckerberg eindringlich vor «Fake News» als Gefahr für die amerikanische Demokratie gewarnt haben. Dies hat die «Washington Post» Sonntagnacht vermeldet (Link).

Die Zeitung beruft sich bei der Enthüllung auf mehrere Quellen aus der Umgebung von Obama und Zuckerberg. Demnach soll der Facebook-Chef zwar eingestanden haben, dass «Fake News» ein Problem darstellten. Dieses sei aber marginal und könne keinen Einfluss auf den Wahlausgang gehabt haben. Obama wusste jedoch von seinen Geheimdiensten, dass die russische Regierung schon 2015 eine gross angelegte Cyber-Kampagne für Trump lanciert hatte. Heute bedauern viele Demokraten, dass Obama und sein Stab diese Kenntnisse vor der Wahl nur verhalten mit der Öffentlichkeit geteilt hatten. Obama wollte nicht als parteiischer Unterstützer Hillary Clintons erscheinen.

Zuckerberg war am Donnerstag blass und mit gequälter Miene auf einer Videobotschaft zu sehen. Darin kündigte der 33-Jährige drastische Massnahmen gegen gefälschte Accounts und verdeckt platzierte Wahlanzeigen auf seinem Social Network an. Facebook hat bei einer internen Untersuchung inzwischen festgestellt, dass mutmasslich russische Agenten zwischen Juni 2015 und diesem Mai mindestens 5200 Anzeigen auf der Plattform geschaltet haben. Der Konzern nahm dafür 150’000 Dollar ein. Nun will Facebook Informationen über die Spots den Komitees im Senat aushändigen, die russische Interventionen bei den letzten Wahlen untersuchen. Zuckerberg hat dazu erklärt, niemand solle Facebook als Werkzeug benutzen, «um die Demokratie zu untergraben».

Der Internet-Gigant hat sich bei der Publikation der Untersuchungs-Ergebnisse Zeit gelassen. Angeblich lagen deren Ergebnisse bereits im Frühjahr vor. Seither kommt Facebook jedoch nicht nur wegen Fake News durch den Kongress und den Sonderermittler Robert Mueller unter Druck. Jüngst musste sich die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg auch für die Verbreitung antisemitischer Statements auf der Plattform entschuldigen. Dazu werden auch bei Konservativen Rufe nach einer strengeren Aufsicht des Staates über Internet-Giganten wie Facebook, Google und Amazon laut, die in ihren Märkten eine Monopol-Stellung errungen haben.

Dass Zuckerberg im November selbst die Intervention von Obama nicht sonderlich ernst genommen hat, geht aus der zentralen Bedeutung von Nutzerdaten für Facebook hervor. Der Konzern will die Praktiken bei der Sammlung und Verwertung dieser Informationen möglichst geheim halten. Schliesslich steht damit das Kern-Geschäft des Internet-Giganten auf dem Spiel. Facebook bietet Werbekunden bis zu 200 Detail-Informationen über jeden der zwei Milliarden Nutzer an und erlaubt damit eine direkte Ansprache von Individuen mit völlig neuartiger Akkuratesse. Davon profitierten für sehr günstige Konditionen anscheinend auch Agenten des Kremls. [AM]