Internationale Reinigungs-Equippe

WARSCHAU

22. August 2017

Freiwillige aus sieben Staaten säubern jüdischen Friedhof in Warschau.



Eine internationale Gruppe von 18 Freiwilligen aus Spanien, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Finnland, der Tschechischen Republik und der Türkei säubern mit der Hilfe von sieben polnischen Pfadfindern – ebenfalls Freiwillige – einen jüdischen Friedhof in Warschau. Die Arbeit am Friedhof in der Opokowka Strasse begann am 16. August und wird bis zum 24. August dauern. Die Organisatoren des Projekts, die Cultural Heritage Foundation, führt schon seit drei Jahren Säuberungsarbeiten an diesem Friedhof durch. Die Volontäre nahmen an Diskussionen, Vorträgen und Spaziergängen im Zusammenhang mit der jüdischen Kultur in Warschau teil. Daneben besuchten sie auch das Museum der Geschichte der polnischen Juden und die Synagoge von Warschau. – Der 1806 gegründete jüdische Friedhof im Wola-Viertel von Warschau ist mit über 80000 identifizierten Grabsteinen einer der grössten der Welt. [TA]