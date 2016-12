Internationale Justiz unter Feuerprobe

STANDPUNKT

Nora Refaeil, 23. Dezember 2016

Überschattet von Kritik und Austrittsankün-digungen fand im November die diesjährige Versammlung der Vertragsstaaten des Internationalen Gerichtshofs (IStGH) in Den Haag statt. Kurz davor hatten die Regierungen von Südafrika, Burundi und Gambia ihren Rücktritt bekanntgegeben. Präsident Wladimir Putin erklärte just zum Beginn der Jahresversammlung, die Unterschrift vom Römer Statut, dem Gründungsdokument, zurückzuziehen. Dieser Rückzug kam zu einem Zeitpunkt, als russische Luftangriffe auf Spitäler und medizinische Einrichtungen geflogen wurden, was gemäss Römer Statut ein Kriegsverbrechen darstellt.

Dem Gerichtshof wird vorgeworfen, er sei rassistisch motiviert und neokolonialistisch, denn alle bis dato angestrengten Verfahren beträfen nur afrikanische Personen.

Tatsächlich stammen alle Angeklagten, die vom Gerichtshof verurteilt wurden, aus einem afrikanischen Land. Auch alle Strafuntersuchungen, die die Anklägerin bislang eröffnete, betreffen Afrika. Nur Georgien und die Untersuchung der Verbrechen um Südossetien bilden die Ausnahme. Ist es also so, dass die Anklägerin, die selbst aus Gambia stammt, ihr Augenmerk vor allem auf ihren Kontinent legt? Obschon sie aus eigener Initiative tätig werden kann, tat sie dies nur in zwei Fällen, nämlich Côte d’Ivoire und Kenya. In der Mehrheit der Fälle waren es indes die afrikanischen Staaten selbst, die die Anklägerin darum ersucht hatten, ihre Situation zu prüfen. Oder es war – wie in Libyen und Sudan (Darfur) – der Sicherheitsrat, der beim Anschein eines oder mehrerer Verbrechen eine Situation der Anklägerin zur Prüfung unterbreitete.

Nur schon beim Gedanken an Syrien lässt sich der Eindruck einer Doppelmoral in der internationalen politischen Ordnung kaum vermeiden. Gambia hatte die Anklägerin auch gebeten zu untersuchen, ob nicht europäische Staaten die Verantwortung für den Tod von Tausenden afrikanischer Flüchtlinge tragen müssten.

Es bleibt die Frage offen, ob jemand und – falls ja – wer, wann und durch wen je für die Gräueltaten in Syrien einstehen wird. Die Doppelmoral nährt sich aus dem Umstand, dass mächtige Staaten sich vor dem Gerichtshof nicht zu fürchten brauchen. So haben einerseits Länder wie die USA und Russland ihre Unterschrift wieder zurückgezogen. Staaten wie China, Pakistan, Indien und die Türkei sind schon gar nicht Mitglied des Gerichtshofs geworden. Israel hatte zwar das Statut unterzeichnet, aber bereits 2002 erklärt, dass es dies nicht ratifizieren werde. Andererseits ist aber auch die Praxis des Sicherheitsrats zur Überweisung von Fällen an die Anklägerin uneinheitlich, wird er doch kaum je eines seiner Mitglieder (USA, Russland) an die Anklägerin verweisen und schützen die Mitglieder des Sicherheitsrats auch ihre Freunde (USA Israel und Russland Syrien).

Es wird sich erst noch weisen müssen, ob mächtige Staaten sich dereinst tatsächlich für ihre Verbrechen zu verantworten haben. Auch wenn der Weg dorthin ein weiter zu sein scheint, so untersucht die Anklägerin neuerdings immerhin auch Fälle, in denen die USA und Grossbritannien involviert sind. In ihrem Bericht 2016 zum Stand der Vorermittlungen befand sie dann auch, dass aufgrund ihr vorliegender Fakten davon ausgegangen werden könne, das US-Militär habe in Afghanistan gefoltert. Auch die Vorwürfe von Misshandlung und Folter durch britische Soldaten im Irak werden geprüft. Allerdings können diese Staaten ein allfälliges Verfahren vor dem Gerichtshof vermeiden, indem sie sich selbst der Sache durch ein nationales Verfahren annehmen.

Der Austritt der Mitgliedstaaten bedeutet sicherlich einen Rückschritt für den Gerichtshof als Institution und die internationalen Bemühungen, schwere Verbrechen zu bekämpfen und eine etwas friedlichere und gerechtere Welt zu schaffen. Die austrittswilligen Staaten verlassen jedoch nicht nur den Gerichtshof, sondern sie verlassen vor allem die Opfer: Jene Menschen, die abscheulichste Verbrechen erlitten haben.

Die diesjährige Versammlung der Vertragsstaaten zeigte, dass die internationale Gemeinschaft sich nicht auf der historischen Errungenschaft ausruhen kann, die mit der Gründung des Gerichtshofs einhergeht. Die Kritik an der Doppelmoral ist berechtigt, auch wenn sie von Akteuren geübt wird, die selbst moralischen Ansprüchen nicht zu genügen vermögen. Es gilt nach wie vor, für die Legitimität des Gerichtshofs als eine unabhängige und unvoreingenommene Institution zu kämpfen. Die diesjährige Versammlung der Mitgliedstaaten zeigte aber auch einmal mehr, dass Kritik ernst zu nehmen ist, soll dem universellen Anspruch der strafrechtlichen Verantwortung für schwerste Verbrechen Geltung verschafft werden. Und dass dafür das Recht alleine nicht reicht. Vielmehr braucht es zusätzlich die Kooperation der Staaten und damit auch den Dialog, damit die fundamentalen Werte unserer Weltordnung wie Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit nicht gänzlich aufgegeben werden (vgl. S. 22).

Nora Refaeil arbeitet als Konsulentin in den Bereichen Vergangenheitsaufarbeitung und Friedensförderung und unterrichtet an der Universität Basel und an diversen Instituten und Akademien Völkerrecht, Menschenrechte und Transitional Justice.