Intelligent und gesund leben

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 3. März 2017

Jährlich findet am letzten Tag im Februar der internationale Tag der seltenen Krankheiten statt – der Herzspezialist Sacha Salzberg von der Zürcher Herzklinik Hirslanden im Gespräch über Gesundheit, Vorsorge und Lebensstil.

tachles: Gesundheitliche Probleme mit dem Herzen werden gemeinhin mit Männern assoziiert. Ist es tatsächlich ein Männerthema?

Sacha Salzberg: Es ist ein allgemeines Thema in der westlichen Welt. Frauen sind von kardiovaskulären Erkrankungen schwerer betroffen. Die Zahlen bei Patientinnen und Patienten sind in etwa gleich hoch; das Therapiespektrum ist allerdings unterschiedlich.

Es werden Prophylaxe und Check-ups empfohlen – manchmal des Guten zu viel?

Man muss eigentlich vor allem sich selbst, das heisst die eigene Geschichte in Bezug auf Familienkrankheiten gut kennen. Kardiovaskuläre Erkrankungen in der Familie sind ein klarer Risikofaktor, eine angeborene, genetische Vorbelastung. Wenn es sie in der Familie nicht gab, muss man sich auch nicht so sehr damit befassen. Aber das gilt auch etwa bei Krebs. An zweiter Stelle kommt dann der Lebensstil und wie man seinen Körper behandelt. Starkes Rauchen, wenig Bewegung und ein schlechtes Lipidprofil – also erhöhte Cholesterin- und andere Werte – sind zusätzliche Risiken. Natürlich gibt es aber auch Fälle, bei denen kardiovaskuläre Krankheiten ohne solche Voraussetzungen entstehen.

Ist der Lebensstil bei Abwesenheit von genetischen Vorbedingungen ausschlaggebend?

Beides sind klare Faktoren, die zur exponentiellen Erhöhung des Risikos eines kardiovaskulären Ereignisses führen – kumuliert noch viel mehr als einzeln.

Wie sehr haben psychische Belastungen und Stress Einfluss?

Diese Frage ist bislang nur ungenau beleuchtet worden in der Forschung. Es gibt verschiedene Arten von Stress, den psychischen, den zellulären – schon alleine in der Sonne zu stehen ist für die Haut Stress. Wir verstehen das alles noch nicht ganz, die Studien widersprechen sich.

Was ist denn bei genetischer Vorbelastung eine sinnvolle Prophylaxe?

Es geht darum, Komplikationen zu vermeiden, die zu kritischen Situationen führen. Dazu muss man das eigene Risikoprofil verstehen, sprich die entsprechenden Blutwerte- und Herzkontrollen machen lassen, auch um allfällige Missbildungen auszuschliessen. Gegen unvorhersehbare Ereignisse hilft allerdings natürlich auch ein Check-up nicht.

Das Wichtigste ist also, über sich selbst durch Familiengeschichte und Check-ups Bescheid zu wissen.

Ja. Wenn jemand auf der Notfallstation landet und notoperiert werden muss, hören wir so oft, er oder sie sei doch immer gesund und nie beim Arzt gewesen ...

Ihre Herzklinik verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Was ist daran neu, und weshalb ist es erfolgsversprechend?

Normalerweise verdient ein Chirurg sein Geld ausschliesslich im Operationssaal. Bei uns wird aber im ganzen Team darüber gesprochen, was im Interesse des Patienten die beste Lösung ist, und das muss nicht notwendigerweise eine Operation sein. Das Beste für den Patienten will zwar jeder Arzt, aber in einer Klinik, die im privaten Markt arbeitet, spielen eben auch Eigeninteressen eine gewisse Rolle. In unserer Klinikgruppe wird durch Quersubventionierung gefördert, dass dies im Hintergrund stehen kann – die ganze Gruppe erwirtschaftet genug, so dass letztlich alle profitabel sind.

Hat dies Ihren Entscheid beeinflusst, in einer privaten und nicht einer öffentlichen Klinik arbeiten zu wollen?

Ja. Privatmedizin heisst nicht einfach, mehr Geld zu verdienen; es bedeutet vielmehr, eine sehr persönliche Beziehung mit jedem Patienten aufzubauen. Ich bin der Behandlungspartner für jeden meiner Patienten und über die ganze Zeit, in der er bei uns ist. Für mich ist es sehr bereichernd und ein Privileg, einen Menschen durch ein so traumatisches Erlebnis wie eine Herzoperation vollumfänglich zu begleiten. An einer Uniklinik gibt es das nicht.

Auch für den Patienten ein Privileg – das man sich aber leisten können muss, was ja nicht jeder kann.

Doch, jeder kann zu uns kommen, auch wer nur allgemein versichert ist. Jeder erhält ein Einzelzimmer und wird von mir und meinen Kollegen gleich behandelt wie ein privat versicherter VIP-Patient. Wir arbeiten mit den Krankenkassen gleich wie ein Universitätsspital, wir sind ein Listenspital und dürfen alle Patienten aufnehmen. Und bei uns wird jeder von einem ausgewiesenen Facharzt behandelt.

Wie weit sind Sie als Chirurg in die Operationsvorbereitungen mit dem Patienten involviert?

Im Gegensatz wiederum zum Unispital, wo ich die Patienten erst im OP zu sehen bekam, stellt mir hier der Kardiologe den Patienten schon von seiner Sprechstunde aus vor, und ich bespreche die Operation persönlich mit ihm. Am Tag vor der Operation sehe ich ihn – womöglich mit seiner Familie – nochmals, und ich begleite ihn dann von A bis Z. Das alles ist wirklich sehr personalisiert.

Ist im Herzbereich, wie beispielsweise bei Krebs, Jüdischkeit respektive die jüdische Lebensführung ein Faktor?

Also gefilter Fisch ist sicher im kardiovaskulären Bereich ein Risiko, während Chrein eher hilft. Dass wir die Last der ganzen Welt auf unseren Schultern tragen ist, glaube ich, ein Stressfaktor, der sich auf das Herz auswirkt. Aber Witz beiseite: Es ist eine familiäre Geschichte, jede noch so geringe Krankheit ist im Judentum eine Tragödie. Doch der Humor ist für mich der beste Heiler, den es gibt, damit kommt man besser durch jede Situation.

Wir haben zwar wohl mehr Hypochonder als andere Gruppen, aber ist im Herzbereich auch die Prädisposition bei Juden höher?

Nein. Und wir haben, glaube ich, auch nicht mehr Hypochonder. Es ist bei uns nur sozial akzeptierter, einer zu sein. In der jüdischen Kultur darf man das leben. Aber Hypochonder gibt es überall.

Man spricht unter Juden auch mehr über Ärzte und Krankheiten als in anderen Gruppen.

Ja. Wenn ich in die Synagoge gehe, werde ich mit Fragen förmlich gelöchert.

Klar, eine Gratisberatung. Am Schabbes dürfen Sie ja kein Geld nehmen. Aber sind wir nicht übervorsichtig, machen zu viele Check-ups, gehen zu oft zum Arzt?

Ich denke, einmal zu oft zum Arzt gehen ist besser als einmal zu wenig. Es gibt genügend Horrorgeschichten von Leuten, die etwas vernachlässigt und dadurch etwas verpasst haben. Aber überall etwas zu suchen, bringt ja auch nichts. Es ist das Gleichgewicht, der gesunde Menschenverstand, der gefragt ist und den es auch braucht. Man soll nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt rennen. Herzklopfen, ein unregelmässiger Puls sind fast immer normal, ein Schmerz kommt meist von einem eingeklemmten Nerv im Rücken.

Wo steht heute die Herzchirurgie im Vergleich zu früher, auch wissenschaftlich? Sind grosse Fortschritte noch möglich?

Wir sind an einem gefährlichen Punkt angelangt. In den 1980er-, 1990er-Jahren war in der Herzchirurgie die Bypass-Operation die häufigste überhaupt, mit ausgezeichneten Resultaten und sehr wenig Komplikationen. Dann kamen die Katheter mit den Stents auf, und diese werden durch die Pharma-Riesen stark gepuscht und sind bei den Patienten sehr beliebt. Das aber hat die Bypass-Operation ziemlich verdrängt, obwohl ihre Resultate nach wie vor exzellent sind. Wir müssen aufpassen, bewährte Sachen nicht zu schnell aufzugeben. Aber die Herzchirurgie muss auch umdenken – ich kann heute nicht mehr den Brustkorb öffnen und alles machen, sondern ich muss minimalinvasiv arbeiten, schonend operieren. Das verlangt stetige Weiterbildung und Innovation, und das ist, was jetzt vor uns liegt. Kein einfacher Weg. Wir müssen auch enger im Team mit den Kardiologen zusammenarbeiten, und die Zukunft der Herzchirurgie ist eine kardiologische Zukunft.

Sind die Kardiologen nicht nur für die Diagnose zuständig?

Nein, eben nicht. Heute arbeiten die interventionellen Kardiologen mit dem Katheter; sie machen schon heute Sachen, die vor fünf Jahren nur ein Herzchirurg machen konnte. Der Kardiologe wird immer invasiver, während der Herzchirurg immer weniger invasiv werden muss.

In Ihrer Klinik sind diese Mittel für die Zukunft also bereits vorhanden.

Ja, wir sind so aufgestellt. Unter den Kollegen haben wir jetzt noch ein kleineres Akzeptanzproblem, weil wir eben so innovativ sind und bereits fusioniert arbeiten. Aber man wird in Zukunft so arbeiten müssen. Ich bin sicher, dass das Gesundheitswesen diese Arbeit im Team mit den gleichen Gedanken und der gleichen Vision verlangen wird.

Haben Sie diesen Teamgedanken von Ihrem langen Arbeitseinsatz im Ausland nach Hause gebracht?

In der Schweiz ändern sich die Dinge immer etwas langsamer, aber es wird auch hier kommen. Man ist vorsichtiger, Entwicklungen geschehen auf Kantonsebene. Es braucht einfach Zeit. Aber wir in der Herzklinik haben hier eine Pionierrolle inne, indem wir in die Privatwirtschaft gingen und ein neues System auf die Beine gestellt haben, in dem man eben im Team arbeitet und nicht jeder für sich als Einzelkämpfer.

Was können Sie unserer Leserschaft als Tipp zur ganzen Herzthematik auf den Weg mitgeben?

Gesund zu leben.

Was heisst das: Ein Glas Rotwein jeden Tag?

Ein, zwei Gläser Rotwein können in bestimmten Konstellationen durchaus vorteilhaft sein. Man sollte es einfach nicht tun, wenn man eine Prädisposition für eine Leberzirrhose hat ... Ich würde allgemein aber sagen: intelligent leben – sich Gedanken darüber machen, was für einen Körper man hat, mehr Geld in sich selbst und seine Gesundheit investieren als etwa in Autos oder Hobbys oder Ähnliches. Denn das Einzige, was wir wirklich haben, ist unsere Gesundheit, und das merken wir leider oft erst, wenn sie weg ist. Wer auf seinen Körper aufpasst und die besten Voraussetzungen schafft, bis 120 zu leben, macht nichts Falsches. Denn man muss sich darüber bewusst sein: Ein Eingriff am Herz ist ein signifikanter Einschnitt im Leben, und danach ändert sich sehr vieles.

Am liebsten sehen Sie Ihre Patienten also nur einmal?

Ja, an sich schon. Aber ein Wiedersehen in anderem Zusammenhang macht ja Freude. Ich habe mal im Sommer am See einen Mann gesehen, der eine ganz spezifische Narbe hatte – ich bin hier der einzige, der diese Naht so macht. Also habe ich ihn angesprochen, und wir sind zusammen ein Bier trinken gegangen. Ich hatte ihn tatsächlich früher operiert. 