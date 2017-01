Infiltranten haben es immer schwerer

ISRAEL-ÄGYPTEN

24. Januar 2017

Der Trennzaun wird stets höher und elektronisch effizienter.

Die Abteilung für Ingenieurwesen und Bau des israelischen Verteidigungsministeriums hat ein Projekt vollendet, das vorsah, an gewissen Stellen die Höhe des Grenzzaunes zwischen Israel und Ägypten aufzustocken. Der 242 Kilometer lange Zaun, der sich von Eilat am Roten Meer bis zum Gazastreifen erstreckt, ist bereits 2014 fertiggestellt worden. Man gelangte aber zum Schluss, dass das mit vielen elektronischen Warnsystemen ausgerüstete Trennwerk immer noch nicht hoch genug ist, um illegale Immigranten und Schmuggler davon abzuhalten, praktisch nach Gutdünken nach Israel einzudringen. Deshalb wurde die Höhe eines speziell verwundbaren, 17 Kilometer langen Teilstücks des Zauns von fünf auf acht Meter erhöht. Gleichzeitig wurden noch modernere elektronische Apparaturen installiert. Die neue Elektronik und die gewachsene Höhe des Grenzzauns hat die Zahl der Übertritte entlang dieser lange Grenze dramatisch reduziert. 2016 verzeichnete man nur gerade elf Versuche, die Grenze zu passieren, was als Erfolg verbucht wurde. Noch ein Jahr davor registrierte man über 200 Einzelversuche des illegalen Grenzübertritts. Derzeit befinden sich rund 53000 Asylsuchende und Flüchtlinge in Israel. 50000 von ihnen sollen vorwiegend aus Sudan und Eritrea stammen. [TA]