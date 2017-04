Indische Première

Auf dem Weg zum G-20-Gipfel, der am 7. und 8. Juli in Hamburg angesetzt worden ist, wird Indiens Premierminister Narendra Modi am 5. und 6. Juli Israel seinen lange erwarteten offiziellen Besuch abstatten. Laut «Hindustan Times» handelt es sich sich um die erste Visite eines indischen Regierungschefs in Israel. Im Vorfeld der Visite wird Ende April Mohan Kumar, der indische Verteidigungssekretär (vergleichbar mit dem Generaldirektor des Verteidigungsministeriums) Israel an der Spitze einer Delegation besuchen, erstens, um die bilaterale Militär-Kooperation zu fördern, aber auch, um die Visite Modis vorzubereiten. Zu diesem Zweck hatte sich schon im letzten Monat Modis nationaler Sicherheitsberater Ajit Doval zwei Tage in Israel aufgehalten. Im Ge-gensatz zu früheren hochrangigen Besuchen aus Indien ist ein Besuch Modis in den Gebieten der palästinensischen Behörde nicht vorgesehen. Dessen ungeachtet soll im nächsten Monat eine Indienreise von Palästinenserpräsident MahmoudAbbas stattfinden. Aus Anlass des Pessachfestes schickte Premier Modi letzte Woche eine auf hebräisch und englisch gehaltene Botschaft nach Israel: «frohe Festtage, Freunde» – ein Indiz für die sich laufend enger gestaltenden Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Mit dafür verantwortlich sind die in die Milliarden gehenden indischen Rüstungsaufträge an Israel, doch Delhi betont, dass die Kooperationen auch in Bereichen wie Agrotechnologie oder Hightech stetig zunehmen.