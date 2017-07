Indiens Premier auf Einkaufstour in Israel

ISRAEL

5. Juli 2017

Der indische Premierminister Narendra Modi war am Dienstag auf Staatsbesuch in Israel. Es wurde erwartet, dass er bei dieser Gelegenheit weitere Verträge über Waffenkäufe abschliesst.

Bereits 2016 tätigte Indien zwei sehr grosse Abschlüsse mit der staatlichen Israel Aerospace Industries. Der eine davon soll annähernd zwei Milliarden Dollar wert sein und die Lieferung unter anderem das bodengestützte Barak 8-Luftverteidigungssystem sowie die von Schiffen aus abzufeuernde Version betreffen. Weitere 630 Millionen Dollar wurden für die Installation des letzteren Systems auf vier Kriegsschiffen investiert. Das Barak-8-System wurde von Israel und Indien gemeinsam entwickelt; die Verkäufe sind eine Fortführung des Kooperationsabkommens. Die jetzt erhofften Verkäufe an Indien beziehen sich auf 8000 Spike-Panzerabwehrraketen im Wert von ca. 500 Millionen Dollar. Diese Transaktion wurde vor zwei Jahren aufgeschoben, jetzt aber, vor ein paar Wochen, zur Genehmigung vor das indische Kabinett gebracht. Falls sich dieser Handel materialisiert, wird 2017 ein Rekordjahr bezüglich israelischer Waffenverkäufe an Indien, das zu den wesentlichsten Abnehmern dieser Industrie Israels gehört. Dies ist wohl auch dem Umstand zu verdanken, dass die beiden Ländern in etlichen Verteidigungsfragen eng zusammenarbeiten, vor allem auf dem Gebiet der Luftwaffe und der Seestreitkräfte. Der Kommandant der indischen Marine war denn auch im Juni auf Israelbesuch, und in drei Monaten sollen unter anderem indische Piloten an einem Luftwaffenmanöver in Israel teilnehmen. Darüber hinaus hat Indien Interesse an israelischen Drohnen, weiteren Waffensystemen sowie an den Methoden Israels zur Verteidigung von Gasbohrtürmen vor seiner Mittelmeerküste bekundet. [TA]