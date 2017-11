In zwei Tagen 3,6 Millionen Dollar für jüdische Studenten gesammelt

BRASILIEN

1. November 2017

Das gesetzte Ziel wurde fast dreifach übertroffen.

Total 3065 Donatoren spendeten am 25. und 26. Oktober insgesamt 3,6 Millionn Dollar für eine brasilianische Stipendienkampagne, die jüdischen Studenten zugutekommen sollen. Unte den Spendern finden sich auch die jüdischen Milliardäre Joseph Safra und Elie Horn. Von dem stolzen Ergebnis werden Studenten aus allen 15 jüdischen Schulen in den Stadt Sao Paulo profitieren. Die Stiftung gewähre viel mehr als nur finanzielle Hilfe, sagte Esther Safra-Dayan, Präsidentin des Beth-Yaacov-Schulnetzes gegenübe der Zeitung Tribuna Judaica. «Sie verleiht emotionale Unterstützung und technische Vorbereitung, damit Schüler und Familien effektiv eine Situation der Verwundbarkeit verlassen können.» Der von der Jüdischen Föderation von Sao Paulo und anderen Institutionen unterstützte Charidy-Stipendienfonds ist 2016 als unabhängige Einheit gegründet worden und ist bestrebt, diese Stipendien mit Professionalismus und Transparenz zu leiten. Die Hälfte der 120000 Juden Brasiliens leben in Sao Paulo. 2016 wanderte die Rekordzahl von 700 brasilianischen Juden nach Israel aus, und im laufenden Jahr dürften weitere 900 hinzukommen. Die Hauptgründe für die Auswanderung sind Lebensqualität, urbane Gewalt und die seit langem anhaltende Wirtschaftskrise, die die Budgets der Familien unter Druck zu setzen pflegt. [TA]