In Therapie

PAPST FRANZISKUS

8. September 2017

Im Alter von 42 Jahren hatte Papst Franziskus für etwa sechs Monate wöchentliche Treffen mit einer jüdischen Psychoanalytikerin, «um einige Dinge zu klären», so Auszüge aus einem neuen Buch des französischen Soziologen Dominique Wolton, das in der nächsten Woche erscheinen soll.

Der Papst sagte, die Therapie habe ihm sehr geholfen. Franziskus wurde als Jesuit in Argentinien ausgebildet. Jesuiten sind bekannt da-für, dass sie Wert auf Selbstbeobach- tung und Spiritualität legen. Bis in die 1960er-Jahre äusserte sich die römisch-katholische Kirche skeptisch über die Psychoanalyse. Erst 1967 erkannte Paul VI. die wichtige Rolle von Ärzten und kompetenten Psychologen bei der Bestimmung des allgemeinen Gesundheitszustandes zukünftiger Priester an. Kurz vor ihrem Tod bat seine ehemalige Therapeutin den Papst um einen spirituellen Dialog, so der Papst: «Sie war ein guter Mensch.» Der 80-Jährige spricht auch über seinen gegenwärtigen Geisteszustand. «Ich fühle mich frei», zitiert ihn Wlton. «Sicher, ich bin in einem Käfig hier im Vatikan, aber nicht spirituell. Nichts macht mir Angst.» Der Papst beklagt sich über die Unfähigkeit der Leute, sich zu verständigen. Er interpretierte diese Starrheit als «eine Form des Fundamentalismus», besonders bei Priestern. Darüber hinaus lobte Franziskus den Einfluss, den Frauen in seinem Leben hatten, darunter seine Grossmütter, seine Mutter und die kommunistische Esther Ballestrino de Careaga. «Frauen sehen die Dinge anders als Männer», fügte er hinzu, «es ist wichtig, auf beide zu hören.» AR