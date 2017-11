In Mailand verstorben

GIUSEPPE LARAS

Jacques Ungar, 24. November 2017

Im Alter von 82 Jahren ist in Mailand Rabbi Giuseppe Laras gestorben, eine führende Figur in der Nachkriegsperiode des italienischen Judentums. Von 1980 bis 2005 war der Verstorbene Oberrabbiner von Mailand und auch emeritierter Präsident der italienischen Rabbinerversammlung. In einem Essay, dessen Publikation Rabbiner Laras im Falle seines Todes freigab, schrieb er, dass das italienische Judentum sich in einer Krise befinde und eine «neue Architektur» benötige, um mit den kommenden Herausforderungen fertig zu werden. Er beklagte auch das «hohe Ausmass» an Meinungsverschiedenheiten und Ressentiments unter den Juden des Landes. In diesem Zusammenhang sprach Rabbi Laras von «unserem grossen Scheitern». Er stellte auch eine Entfremdung von der jüdisch-religiösen Observanz und ihren Institutionen fest, sowie tiefgreifende psychologische, wirtschaftliche und andere Schwierigkeiten unter den Gemeindemitgliedern. «Viele unserer Familien sind arm oder in grossen Schwierigkeiten», schrieb er. «Viele junge Paare haben kein Einkommen, das ihnen gestattet, eine jüdische Zukunft aufzubauen. Viele Alleinstehende sind vernachlässigt, kennen sehr oft die elementaren Ideen des Judentums nicht und fühlen sich – zu Recht oder nicht – von unseren Institutionen zurückgewiesen.» Viele Familien hätten bekannte Probleme, die von Mischehen herrühren würden, und zahlreiche junge Leute würden Italien aus Mangel an Arbeit verlassen. Die jüdische Gemeinschaft Italiens zählt 25 000 bis 30 000 Mitglieder. Mit 7000 Personen ist die Gemeinde von Mailand die zweitgrösste des Landes nach Rom, wo rund die Hälfte der italienischen Juden lebt.