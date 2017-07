In Kairo zu Gesprächen über Gefangenenaustausch?

HAMAS

11. Juli 2017

Israel dementiert, aber die Gerüchte halten sich hartnäckig.

Eine Delegation der den Gazastreifen kontrollierenden Hamas soll sich derzeit in Kairo aufhalten, wo Gespräche über einen möglichen Gefangenenaustausch mit Israel geführt werden. Trotz anhaltender israelischer Dementis zu den seit Tagen kursierenden Gerüchten sagte eine anonyme palästinensische Quelle gegeüber der in London erscheinenden arabischsprachigen Zeitung «al-Hayat», die Verhandlungen seien bereits «sehr weit» fortgeschritten. Dem Vernehmen nach soll die Hamas zwei israelische Beduinen in ihrer Gewalt halten sowie einen Juden äthiopischer Herkunft. Alle Drei sollen freiwillig die Grenze von Israel in den Gazastreifen passiert haben. Laut Medienberichten sollen alle drei Personen geistig behindert sein. Neben den drei vermutlich noch lebenden Individuen soll die Hamas auch im Besitz der sterblichen Überreste der IDF-Soldaten Oron Shaul und Hadar Goldin sein, die von der IDF als Gefallene im Gazakrieg von 2014 deklariert worden sind. Den Presseberichten zufolge soll die Hamas eingewilligt haben, dass der allgemeine ägyptische Geheimdienst der exklusive Vermittler für einen Deal sei, und letzte Woche soll sich auch eine israelische Delegation in der ägyptischen Kapitale aufgehalten haben, um Einzelheiten des Deals zu besprechen. Medienberichte des Wochenendes sprachen davon, dass die indirekten Verhandlungen zwischen den Erzfeinden sich einem «Durchbruch» nähern würden, auch wenn beide Seiten, wie es in solchen Situationen übliche Praxis ist, den möglicherweise erzielten Fortschritt herabspielen. Am drastischsten äusserte sich in dieser Beziehung der israelische Verteidigungsministrer Avigdor Lieberman: «Wir verhandeln nicht mit Terrororganisationen», meinter er und wischte entsprechende Berichte in der libanesischen Presse als «psychologische Kriegsführung der Hamas» unter den Tisch. [AM]