Immer noch kein Verlass auf den Westen

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 16. Dezember 2016

400 000 Tote soll der mittlerweile seit fünf Jahren andauernde syrische Bürgerkrieg gefordert haben, so die Schätzung des Uno-Sondergesandten für Syrien im April. Mittlerweile sollen es bis zu 470 000 Tote sein. So genau weiss das niemand. Rund 4,8 Millionen Syrer sind ins Ausland geflüchtet. Weitere sieben bis acht Millionen sind Flüchtlinge im eigenen Land. Schlimmer kann es gar nicht mehr kommen, dachte man und hat sich getäuscht. Seit Wochen werden wir Zeugen, wie das Assad-Regime unterstützt von Russland, Iran und der libanesischen Hizbollah die Stadt systematisch in Schutt und Asche legt. Immer noch sollen sich rund 100 000 Männer, Frauen und Kinder im eingeschlossenen Ostteil der Stadt aufhalten. Es ist eine Belagerung, wie sie die uralte Kulturstadt seit den Mongolenstürmen des 13. Jahrhunderts nicht mehr erlebt haben dürfte. Von ausgehungerten und umherirrenden Zivilisten wird berichtet. Gebrochene Waffenruhen, Bombardierungen von Spitälern, Massenexekutionen: Dank Facebook und Twitter spielt sich die Auslöschung der Stadt unmittelbar vor unseren Augen ab, doch kaum jemand reagiert. Appelle europäischer Regierungen verpuffen ebenso wie symbolische Gesten der Solidarität, so etwa die Verdunkelung des Eiffelturms am Mittwoch. Eins wird klar: Fast nirgendwo regt sich öffentlich Empörung, die üblichen Rituale der Betroffenheit, wie Mahnwachen, Lichterketten und Demonstrationen sind kaum auszumachen. Das Massaker von Aleppo scheint kaum zu interessieren. Die Welt schaut zu. Dieselben Kreise, die bei der kleinsten vermeintlichen Menschenrechtsverletzung Israels in lautstarke Aufregung verfallen, bleiben im Falle von Aleppo stumm. Nicht das dies ein Einzelfall wäre: Auch der mörderische Bombenangriff auf die wichtigste Kirche der Kopten, die Marcuskathedrale in Kairo, vermochte letzte Woche nicht zu bewegen. Einzig Ron Lauder vom World Jewish Congress verurteilte das Attentat in aller Deutlichkeit. In der Schweiz waren etwa die Offiziellen des Bundes nicht zu vernehmen, ebenso wenig die katholische Bischofskonferenz und der Schweizerische Evangelische Kirchenbund. Vor allem gewisse Mitglieder des Letzteren halten sich ja sonst kaum zurück, wenn es um Israel-Kritik und um die Unterstützung von NGOs geht, welche den Boykott des demokratischen Rechtsstaats Israel verfechten. Das allgemeine Schweigen erinnert natürlich an die dunklen Jahre der Schoah, als fast niemand zugunsten der verfolgten Juden Europas intervenierte. Die Welt schaute damals ebenso zu wie heute. Trotz der Devise «nie mehr wieder» ist dieses Abseitsstehen seit 1945 immer wieder geschehen: In Kambodscha, Ruanda, Sudan und Bosnien. Eingegriffen wurde immer zu spät oder gar nicht. Abgesehen davon, dass uns die Lage in Syrien selbst vor die Frage stellt, was denn zu tun ist, gilt es für die Juden in aller Welt und für den Staat Israel Lehren zu ziehen: Auf die Welt ist immer noch kein Verlass. Trotz aller schönen Worte bei Gedenkanlässen und Jubiläumsfeiern bleiben wir im Ernstfall auf uns allein gestellt, sei es, was die Sicherheit der Juden in der Schweiz betrifft, sei es, was Garantien für das Überleben Israels angeht. So sind etwa die territorialen Zugeständnisse, die der Oslo-Friedensprozess der letzten 25 Jahre auf den Golanhöhen, in der Westbank, in Jerusalem und der Jordansenke erfordert, ohne internationale Garantien – ohne den Willen und das Vermögen der Weltöffentlichkeit, im Krisenfalle auch einzugreifen – gar nicht denkbar. Doch in Syrien zeigt sich Tag für Tag: Die auf internationales Recht, Humanismus und Menschenrechte basierte Politik des Westens wird ohne Nachdruck verfochten. Sie erweist sich als leeres Gerede. Die Lieferung der hochmodernen und extrem teuren F-35-Kampfflugzeuge an Israel erweist sich so gesehen als Paradigmenwechsel und als Gebot der Stunde. Nur wer sich selbst verteidigen kann, kann im Nahen Osten überleben. Auf die Welt und ihre Krokodilstränen ist offensichtlich kein Verlass.

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.