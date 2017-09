Imam, der Allah um Zerstörung der Juden bat, wird nicht verfolgt

MONTREAL

18. September 2017

Nachsichtige Staatsanwälte in Quebec.

Staatsanwälte im kanadischen Quebec werden keine Anklage wegen Hassverbrechen gegen einen Imam erheben, der in einer Moschee von Montreal gesagt hatte, er bete darum, dass Allah «die verfluchten Juden zerstört». In einem im November 2014 auf YouTube gezeigten Video sagte Sayyed al-Ghitawi im Islamischen Zentrum Al-Andalous, Allah werde die Juden «Einen nach dem Anderen» umbringen. B’nai Brith Canada und das Center for Israel and Jewish Affairs reichten im Februar und März Anklagen gegen Al-Ghitawi und einen anderen Imam ein, der ähnliche Aussagen gemacht habe. Diese Woche sagten die Staatsanwälte jedoch, seit den Zwischenfällen sei zuviel Zeit verstrichen, und möglicherweise gebe es nicht genügend Beweise für eine Verurteilung. «Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Wenn die Worte (Ghitawis) die rote Linie zur Aufhetze zum Genozid nicht passierten, fragen wir uns, was dann dieses Kriterium erfülle», sagte Rabbi Reuben Poupko vom Center for Israel and Jewish Affairs. «Die Aufhetzte war ausgeprägt, wurde mehrfach wiederholt und war eindeutig.» [TA]