Die Webseite Buzz Feed veröffentlichte am Montag einen Bericht, Beweise dafür gesehen zu haben, dass der türkische Geschäftsmann Kamil Ekim Alptekin die Interessen des israelischen Energiekonzerns Ratio Oil Exploration in der Türkei vertreten habe. Die Beziehungen zwischen Alptekin sowie dessen niederländischer- Firma Inovo BV und dem ehemaligen nationalen US-Sicherheitsberater Michael Flynn sind Teil der gegenwärtigen Untersuchung, bei der es um Flynns all-fällige unzulässige Auslandverbindungen geht. Buzz Feed will nun Dokumente, E-Mails und Fotos gesichtet haben, die belegen, dass Ratio einen Repräsentationsvertrag mit Inovo BV unterhielt und Alptekin- zu ihrer Energiekonferenz in Tel Aviv im November 2016 eingeladen hatte. Die Beweise sollen auch aufzeigen, dass der Vertrag im Februar dieses Jahres wieder aufgehoben wurde. Offenbar geht daraus aber nicht hervor, dass Ratio von den Verbindungen Inovos zu Flynns Beratungsfirma wusste. Die Pressesprecherin des israelischen Energiekonzerns dementierte eine solche Geschäftsbeziehung mit Alptekin, während eine Quelle innerhalb des israelischen Leviathan-Gasförderungsprojekts, an welchem Ratio 15 Prozent Anteil hält, dazu sagte, Alptekin habe Ratio zwar darauf angesprochen, die Firma in der Türkei- zu vertreten, dies sei aber von Ratio abgelehnt worden. Leviathan ist derzeit international auf der Suche nach Abnehmern der zu erwartenden riesigen Mengen an Erdgas. Dafür ist die Türkei der wichtigste Kandidat.