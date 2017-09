PARIS

Anna-Patricia Kahn, 15. September 2017

Nach dem Attentat auf eine namhafte jüdische Familie bei Paris wird der Vorfall in der Öffentlichkeit versachlicht und damit verharmlost.

Zuerst die Fakten: Eine jüdische Familie wird angegriffen, eingesperrt, gefesselt, beleidigt – bei sich zu Hause, in ihrem Haus in einer Vorstadt von Paris. Die Täter schlagen auf die Opfer ein und grölen: «Ihr seid Juden, ihr habt Geld!»

Die Medienmaschinerie setzt sich in Gang, die gesamte Presse wie auch die jüdischen Organisationen Frankreichs verbreiten den Vorfall. Auch diesmal, wie nach der Affäre Ilan Halimi 2006 oder dem Fenstersturz Sarah Halimis im April dieses Jahres, entsprechen die ersten Reaktionen einem tragischen, aber immer wiederkehrenden Schema: Die Medien versuchen nach Kräften, das Ereignis zu versachlichen, schlimmstenfalls zu neutralisieren. «Der antisemitische Charakter dieses Vorfalls muss noch abgeklärt werden», schreiben sie in lauwarmen Worten. Die Lektüre dieser Artikel, die eine Objektivität ausserhalb jeglichen Zweifels zu manifestieren versuchen, zeigt in erster Linie das Ausmass des Elends, wenn es darum geht, Worte zu einer antisemitischen Handlung zu finden. Man überlässt den Offiziellen die Aufgabe, «mit Nachdruck» zu verurteilen oder ihre «vollkommene Unterstützung» zu beteuern. Was diese auch tun. Die drei Täter aber laufen noch heute frei herum.

Abschottung kann keine Lösung sein

Für die jüdischen Institutionen ist die Angelegenheit ohne Frage antisemitischer Natur; die Emotionen gehen hoch. Völlig legitime Abscheu und Wut finden ihren Ausdruck in einem Vokabular, das genauso codiert und dessen Ziel es ist, den Staatsapparat zu sensibilisieren, dass «starke und kohärente Massnahmen gegen den Antisemitismus ergriffen werden und mit Nachdruck gegen antisemitische Vorurteile und Stereotypen gekämpft wird».

In diesem Dialog der Schwerhörigen zwischen einer sich mehr und mehr im Stich gelassen fühlenden Gemeinschaft und einem von dieser bösartigen Hydra überforderten Staatsapparat tut sich ein kommunikativer Leerraum oder vielmehr eine Kluft auf, die zu benennen und aufzufüllen mir wichtig scheint – es muss erklärt, es muss nach solchen Akten mehr denn je kommuniziert werden. Zorn und Beschwichtigung reichen nicht mehr aus, Abschottung kann keine Lösung sein. Und jenen, die denken, dass Antisemitismus ausschliesslich die Angelegenheit der Antisemiten (oder der Philosemiten) sei, will ich sagen, dass ihr Zynismus sie in Gefahr bringt, und uns mit ihnen.

Das Motiv benennen

Nebst allen lebhaften Verurteilungen muss erklärt, sensibilisiert, gesagt werden, was Antisemitismus überhaupt ist, was die Worte, welche verletzen, wirklich wollen: töten.

Mit allen Mitteln, jenen des Geistes, jenen der Kommunikation, jenen der Kultur, muss ohne Ablass erzogen, müssen die Anstrengungen verdoppelt werden, um zu benennen, zu zeigen, zu erklären: Wir dürfen nicht darauf zählen, dass der Widerstand durch andere getragen wird. Er gehört auch zu unseren Pflichten. Auch mit Blick auf die Familie Pinto in Livry-Gargan. 

Anna-Patricia Kahn ist französische Publizistin und Galeristin.