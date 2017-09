IKRK-Präsident  in Israel

GAZA

8. September 2017

Der Präsident des Internationalen Komitee vom Roten Kreuzn(IKRK), Peter Maurer, hat sich am Dienstag mit dem Chef der Hamas im Gazastreifen getroffen.

Im Rahmen seines dreitägigen Besuchs in Israel und im palästinensischen Gebiet machte der Schweizer Diplomat sich ein Bild von der humanitären Lage im blockierten Gazastreifen. Wie es in einer Mitteilung heisst, habe er sich mit Jahia Sinwar, dem im Februar ernannten Vorsitzenden des Hamas-Politbüros im Gazastreifen, getroffen und über die humanitäre Situation und die internationalen humanitären Rechte gesprochen. Mit Blick auf den blockierten Gazastreifen habe er der Bevölkerung sowie den Behörden versichert, dass das IKRK weiterhin sein Bestes geben werde, um denjenigen zu helfen, die es am meisten benötigten. Der Besuch in Gaza war nur der Beginn von Maurers Reise, der sich anschliessend noch mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas in Ramallah und mit Israels Premier Binyamin Netanyahu in Jerusalem treffen wollte. VW