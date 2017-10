IDF zerstören Offensivtunnel

GAZA

31. Oktober 2017

Der Tunnel reichte nach Israel hinein. Die Zerstörung gilt für den Islamischer Jihad als Kriegserklärung.

Am Montag Nachmittag haben die IDF einen Offensivtunnel bombardiert, der vom Gazastreifen auf israelisches Territorium, rund zwei Kilometer vom Kibbuz Kissufim entfernt hinein getrieben worden ist. Palästinensische Kreise in Gaza bestätigten den Angriff der israelischen Luftwaffe und haben auch angedeutet, dass der Tunnel ein Werk des Islamischen Jihads gewesen sei. Von dieser Organisation zählte ein Jihad-Kommandant zu den sieben Personen, die beim israelischen Angriff ums Leben kamen. Zehn weitere erlitten Verletzungen. Vor der israelischen Aktion hat die Armee für alle Fälle Raketenabwehrsysteme vom Typ «Iron Dome» in Südisrael in Stellung gebracht. Nach Angaben der IDF habe der Tunnel, der sich noch im Bau befunden hatte, israelisches Gebiet unweit des Gaza-Grenzzauns gegenüber der palästinensischen Stadt Khan Yunis erreicht. Er wurde in einer Zone entdeckt, wo die zum Stopp des Baus solcher Tunnels beabsichtigte Barriere noch nicht errichtet worden ist. An der Barriere arbeiten Sicherheitskräfte schon seit einigen Monaten. IDF-Sprecher sagte gegenüber Journalisten, der Tunnel sei eine «grobe Verletzung» der israelischen Souveränität. Eine militärische Reaktion sei unumgänglich. Die Armee sei sich des Verlaufs des Tunnels bewusst gewesen und glaubte, er stelle keine Gefahr dar. Nach bestimmten Überlegungen jedoch wurde beschlossen, ihn zu zerstören, um das Entstehen einer riskanten Situation zu verhindern. Der IDF-Sprecher betonte, die IDF machen die Hamas veantwortlich für jegliche Aktivität im Gazastreifen. Man glaube, die Organisation sei sich des Tunnels bewusst gewesen. Gleichzeitig betonte der Sprecher, Israel suche keine Eskalation und sei nicht interessiert an einem militärischen Konflikt in Gaza. In der Nacht auf den Dienstag nannte ein Jihad-Sprecher den israelischen Angriff eine «klare Kriegserklärung». [TA]