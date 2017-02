IDF-Vergeltungsschlag für Raketenbeschuss

GAZA

7. Februar 2017

Sowohl Tankbeschuss als auch Lufwaffenangriff.

Als Vergeltung für einen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen am frühen Montag beschossen ein israelischer Panzer und die israelische Luftwaffe nach Angaben der IDF noch gleichentags total fünf Positionen der den Streifen kontrollierenden Hamas-Bewegung im Norden. Laut palästinensischen Berichten hatte Israel zwei Granaten auf einen Kommandoposten in Beit Lahiya entlang dem Grenzzaun abgefeuert. Nach einem Bericht des israelischen Armeeradios hatte eine zuvor aus dem Gazastreifen abgeschossene Rakete offenes Gelände getroffen, ohne Verletzte zu fordern. Auf der israelischen Seite hatte der Raketenalarm vor einem potentiellen Schlag in der Gegend von Ashkelon nördlich des Gazastreifens gewarnt. Palästinensischen Quellen zufolge wurde ein Fischer durch Geschossplitter verwundet. Zum letzten Mal war Mitte Januar eine Rakete aus dem Gazastreifen auf iraelisches Gebiet niedergegangen. Auch damals erfolgte über einen israelischen Panzer Vergeltung, wobei jener Zwischenfall ebenfalls keine Menschenleben gefordert hatte. Der Alarm vom Montag folgte, nachdem Mohammed al-Kuka, 37, ein Feldkommandant und Sprengstoffexperte der Hamas den Wunden erlegen war, die eine Explosion am Vortag ihm zugefügt hatte. Die Umstände der Explosion blieben zunächst ungeklärt, doch gemäss palästinensischen Medienberichten trug die Explosion sich in einer Produktionsstätte zu, in der Sprengkörper hergerichtet wurden. Kuka, der als Experte auf dem Gebiet Herstellung von Explosionskörpern galt und im Flüchtlingslager Shati und in dessen Umgebung aktiv war, wurde noch am Sonntag in einer Beerdigung begraben, die in eine Machtdemonstration des militärischen Flügels der Hamas ausartete. So wurde Kukas Leichnahm von vermummten Terroristen getragen. Noch im Laufe des Montags waren sowohl seitens der Israeli als auch der Hamas stimme zu hören, die darauf schliessen lassen, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keiner der Entscheidungsträger an einer echten Eskalation der Lage interessiert ist. Das ändert ichts an der Tatsache, dass die Hamas Israel die «volle Verantwortung» für die Ereignisse des Montags überbunden hat. Der IDF-Militärsprecher betonte, Israel werde auch in Zunft seine BürgerInnen gegen die Gefahr der Hamas beschützen. [JU]