IDF-Todesschütze von Hebron wegen Totschlag schuldig gesprochen

TEL AVIV

5. Januar 2017

Strafmass gegen Elor Azaria wird in einigen Wochen erwartet.

Das Urteil sei «hart und schwierig, aber es muss respektiert werden», sagte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Mittwoch, nachdem ein dreiköpfiges Militärgericht in Tel Aviv den heute 20-jährigen IDF-Sanitätskorporal Elor Azaria des Totschlags für schuldig befunden hatte, weil er vor einigen Monaten in der Westbankstadt Hebron einen palästinensischen Terroristen durch einen Kopfschuss getötet hat, obwohl der Mann bereits bewegungsunfähig am Boden gelegen hatte. Das Strafmass wird in einigen Wochen erwartet, doch bereits jetzt kann gesagt werden, dass mit dem Schuldspruch ein Prozess sein vorläufiges Ende gefunden hat, der die israelische Gesellschaft polarisiert und die bereits bestehenden Spaltungen so krass hervorgehoben hat, wie kaum ein Gerichtsverfahren vorher. Lieberman betonte auch, dass es jetzt trotz des harschen Urteils wichtig sei, dass das Verteidigungsestablishment der Familie und diesem Soldaten helfe. Gerichtspräsidentin Maya Heller verlas das Urteil während fast drei Stunden vollständig, wobei Azarias im Laufe der Anhörungen formulierte Argument, der Terrorist «verdient zu sterben», wahrscheinlich eine Schlüsselrolle gespielt hat bei der Urteilsfindung. Die Richter kamen zum Schluss, dass Azaria den verwundeten Terroristen «ohne jeden Grund» getötet habe, und nicht weil er sich bedroht gefühlt habe. «Der Terrorist stellte keine Gefahr dar», meinte Richterin Heller. Elor Azaria habe nicht in Übereinstimmung mit israelischen Armeeprotokollen gehandelt. – Azaria erschoss Abd Fatah al-Sharif im letzten März in Hebron. Der Vorgang war von einem palästinensischen Menschenrechtsaktivisten auf Video festgehalten und weitum verteilt worden. Als Azaria ihn erschoss, lag der Terrorist bewegungslos auf dem Boden, nachdem er beim Versuch, einen israelischen Soldaten zu erstechen, angeschossen worden war. Das Argument, Azaria habe befürchtet, der Terrorist könnte einen Sprengsatz bei sich tragen, liess das Gericht nicht gelten. Es wird nun nicht ausgeschlossen, dass die Familie des Getöteten beim Internationalen Haager Strafgericht von Azaria eine Busse in Millionenhöhe beantragt. Wie sehr der Prozess die Gemüter zu emotionalisieren vermochte, lässt sich schon alleine daran ablesen, dass nicht nur Bildungsminister Naftali Bennett von Lieberman die sofortige Begnadigung des Soldaten verlangte, ohne dass dieser «auch nur einen Tag im Gefängnis sitzen muss», sondern auch die Abgeordnete Shelly Yechimovich von der oppositionellen Zionistischen Union, und am Abend dann auch noch Premier Netanyahu persönlich. Laut einer TV-Umfrage befürworten 67 Prozent der Israeli eine Begnadigung des Schützen, während nur 19 Prozent dagegen sind. Vor der Veröffentlichung des Schuldspruchs kam es vor dem Gerichtssaal in Tel Aviv zudem zu Protesten von hunderten von Freunden und Sympathisanten des IDF-Mannes, zu Zusammenstössen mit der Polizei, mit Gegen-Demonstranten und den Medien. Bedrohliche Slogans gegen Generalstabschef Gadi Eisenkot, der sich klar gegen Azaria ausgesprochen hatte, liessen ungute Erinnerungen an das Schlagwort «Rabin – Mörder» aus den 1990er Jahren mit den bekannt schrecklichen Folgen aufkommen. Allgemein wird befürchtet, dass die Ereignisse des Mittwochs nur die Vorboten waren für grössere und vielleicht sogar gewalttätige Konfrontationen in den kommenden Wochen und Monaten. Die Maximalstrafe, mit der Azaria für sein Tötungsdelikt rechnen muss, wäre ein Haftstrafe von 20 Jahren. Nach Ende der Verlesung der Schuldschrift durch Richterin Heller meinte Sharon Gal, Ex-Knessetabgeordneter und Medienberater der Familie Azaria: «Sie zogen die Version der Menschenrechtsorganisation Betzelem der Version der IDF-Kämpfer vor. Sie gaben den Beweisen kein Gewicht. Es war, als ob das Gericht losgelöst gewesen sei von der Tatsache, dass es sich um die Szene einer Attacke gehandelt hat, Ich hatte das Gefühl, als ob das Gericht das Messer vom Boden aufhob und allen Soldaten in den Rücken stiess.» - Diese Worte untermauern klarer als viele theoretische Abhandlungen die abgrundtiefen Kluften, die sich in der israelischen Gesellschaft immer unüberbrückbarer auftun. [JU]