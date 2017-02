IDF: Siedler müssen illegalen Aussenposten innert 48 Stunden verlassen

ENDE FÜR AMONA RÜCKT NÄHER

1. Februar 2017

Gericht soll über staatlichen Umsiedlungsplan beraten.

Gemäss einem von der israelischen Armee am Dienstagmorgen am unbewilligten Westbank-Aussenposten Amona angebrachten Zirkular, haben die IDF die Siedler des Aussenpostens aufgefordert, diesen innert 48 Stunden zu verlassen, also bis Donnerstagmorgen früh. Um die Dramatik noch zu erhöhen, soll das Ende der Beratung des vom Staat vorbereiteten Umsiedlungsplans durch das Oberste Gericht – es hält an seinem vor Monaten bereits erlassenen Räumungsbefehl für Amona fest – unmittelbar bevorstehen. Die Bewohner der Siedlung waren gerichtlich aufgefordert worden, den Aussenposten bis kommenden Mittwoch zu verlassen, nachdem das Oberste Gericht befunden hatte, bei dem Land, auf dem der Aussenposten erbaut worden war, handle es sich um palästinensischen Privatbesitz. Der endgültige Gerichtsbeschluss war noch für Dienstag erwartet worden. In seiner Antwort auf die Petition der palästinensischen Bodenbesitzer nannte der Staat Israel den «Sicherheitswert» für eine Lösung, die eine einvernehmliche Räumung von Amona ermögliche. Er glaube, fügte der Staat hinzu, die nötigen Vorbereitungen getroffen zu haben angesichts der Tatsache, dass die Lösung «temporär und kurzfristig» sei und eine sehr bedeutende Lösung für ein öffentliches Bedürfnis in der Form der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstelle. Ausschlaggebend für das, was sich in den kommenden Stunden oder Tage in Amona aber effektiv zutragen wird, dürfte die Erkenntnis des Staates sein, dass die Siedler von Amona auf ihre anfänglich gemachte Zusage für einen friedvollen Abzug zurückgekommen sind. Der Grund sei, dass der Staat nach Ansicht der Siedler seiner Verpflichtung für die Bereitstellung neuer. nahegelegener Heime anstelle der zu evakuierenden nicht nachgekommen sei. Um den Grad der Unsicherheit noch weiter zu erhöhen, sollen die Siedler am Sonntag Justizministerin Ayelet Shaked und Kabinettsekretär David Sharan versprochen haben, friedlich abzuziehen. – Angesichts des eindeutigen Verdikts des Obersten Gerichtshofs ist eigentlich schon vor dem sich anbahnenden letzten Tauziehen um Amona klar, dass er nur eine siegreiche Partei geben kann: Die palästinensischen Landeigentümer. Ob es der israelischen Seite gelingen wird, hinsichtlich der sich abzeichnenden Niederlage deen Schaden zu minimieren, hängt letztlich von der Art der Räumung und dem möglichst gering zu haltenden Einsatz der Sicherheitskräfte ab. [JU]