Ideologen, Illusionen und Realität

ISAREL

Jacques Ungar, 11. August 2017

Binyamin Netanyahu ist in der Bredouille – eine mögliche Anklage gegen ihn aufgrund von Korruptionsaffären steht im Raum, Netanyahu selbst hingegen wiegt sich in Selbstsicherheit.

Es kam wie es kommen musste, wie es von den Israeli erwartet beziehungsweise je nach politischem Standort und der Parteizugehörigkeit befürchtet oder erhofft wurde. Seit Ari Harow, der ehemalige Stabschef von Premierminister Binyamin Netanyahu, seine Unterschrift unter das Abkommen gesetzt hat, das ihn zum Kronzeugen der Anklage macht, dreht sich das Spekulationskarussell in den israelischen Medien und auf den Strassen des Landes immer rascher. Umfragen über Netanyahus politische Zukunft (vgl. S. 9) werden zweifelsohne schon bald wieder zum israelischen Alltagsbild gehören.

Die Polizei, welche die diversen Korruptionsaffären, in die Netanyahu verwickelt sein soll, offenbar mit wachsendem Nachdruck untersucht, scheint sich ihrer Sache ziemlich sicher zu sein, gestattete sie diese Woche doch Harow (gegen den ebenfalls in verschiedenen Strafsachen ermittelt wird), eine Urlaubsreise in sein Geburtsland USA anzutreten. Wahrscheinlich wird der ehemalige enge Vertraute des Premiers die ihm bei zufriedenstellender Kooperation winkende Strafermässigung durch eine Flucht nicht aufs Spiel setzen wollen: Verzicht auf die drohende Gefängnisstrafe, die durch Sozialdienst ersetzt werden soll. Im Übrigen wollen die zuständigen Behörden sich mit der Verhängung eine Geld­strafe von 700 000 Dollar für Harow be-gnügen. Eine wahrlich unheilige Allianz im Bestreben, der Wahrheit ganz oder zumindest teilweise zum Durchbruch zu verhelfen.



Unter Druck

Premier Netanyahu ruht nicht auf seinen Lorbeeren aus. Obwohl seine Gattin Sara wahrscheinlich schon bald mit einer Anklageerhebung wegen unverantwortlich hohen Ausgaben zu Privatzwecken in der offiziellen Residenz zu rechnen haben wird, regt er sich. Sein im Verlaufe der Monate bereits leicht abgegriffenes Klischee, dass es nichts gebe, «weil nichts war», ergänzte er dieser Tage durch ein betont selbstsicher wirkendes Auftreten, sich stets wiederholende Unschuldsbeteuerungen und wortreiche Gegenangriffe. Ob sich hinter diesem Verhalten der bekannte Grundsatz verbirgt, Angriff sei die beste Verteidigung, oder ob Netanyahu und seine Leute tatsächlich an die Unschuldsversion glauben, wird sich noch weisen. Jedenfalls attackierte der sichtlich unter Druck geratene Netanyahu laut einem israelischen Radiobericht in privaten Unterhaltungen mit Knessetabgeordneten die Presse, die Opposition, aber auch Mitglieder seiner eigenen Likud-Partei, die er beschuldigt, gegen ihn konspirativ tätig zu sein. Die gegen ihn in letzter Zeit auch von der Polizei erhobenen kriminellen Verdachtsmomente (an erster Stelle der Verdacht der Bestechung und des Betrugs) und die Furcht vor seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt weist Netanyahu wiederholt in Bausch und Bogen zurück. «Sie versuchen, mich zu bekommen und die Rechte zu stürzen», sagte er laut dem Radiobericht diese Woche gegenüber hohen Offiziellen seiner Koalition. «Das ist nichts Neues, das versuchen sie schon seit vielen Jahren. Ich sehe keine vorgezogenen Neuwahlen auf uns zukommen.» Er werde kaum morgen gehen und sich durch andere ersetzen lassen. «Ich weiss nicht, was sie von mir wollen. Ich habe nichts zu fürchten und ich denke, kein Problem zu haben.»



Forsche Unschuldsbeteuerungen

Solange Netanyahu nicht konkret angeklagt oder schuldig gesprochen wird, gilt er laut allgemeiner Usanz als unschuldig. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass man zusehends Mühe bekundet, den forschen Unschuldsbeteuerungen des Premiers unbesehen und kritiklos zu glauben. Allerdings dürften diejenigen enttäuscht werden, die mit einem wie auch immer gearteten Ende der Affäre «Knall, Fall» rechnen. Nach Ansicht der Menschen, die in die Untersuchungen involviert sind, kann es Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, bis die Untersuchungen gegen Premier Netanyahu­ ihr Ende finden werden – so oder so. Und inzwischen gerät die Qualität der politischen Führung in Israel immer stärker auf die schiefe Ebene. Der Likud wollte diesem Trend offensichtlich entgegenwirken, hat er doch am Mittwoch eine Sympathiekundgebung für Regierungschef Netanyahu organisiert, von der die Verantwortlichen sich viel PR für den Mann und seine Partei versprachen.



Kronzeuge als Schlüsselfigur

Beim Versuch einer möglichst emotionslosen Beurteilung der Situation kommen wir nicht umhin, Ari Harow als eine der Schlüsselfiguren bei der Gestaltung der politischen und vielleicht auch persönlichen Zukunft Netanyahus zu bezeichnen. Seine Einwilligung, als Kronzeuge der Anklage aufzutreten, darf nicht nur wegen der gelieferten und noch zu liefernden Informationen als dramatischer Schritt eingestuft werden: Das Abkommen an sich bedeutet nach Ansicht von Kennern der Szene fast unweigerlich, dass dem Premier letztlich ein Prozess gemacht werden wird. Anders lässt sich der fast totale, in Aussicht gestellte Straferlass für den gebürtigen Amerikaner Harow kaum erklären. Wir dürfen allerdings das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Kurzfristig schafft Harow mit seinem Frontenwechsel Netanyahu gewiss Probleme, doch langfristig liefert er das für den Premier wohl wichtigste Gut: Zeit. Die Zeugenaussagen des ehemaligen Stabs­chefs dürften die Untersuchungen beträchtlich ausweiten, weil nun eine konkret noch nicht bekannte Zahl zusätzlicher Zeugen befragt werden muss. Auch Netanyahu selber, der seit fast einem halben Jahr den Untersuchungsbeamten nicht mehr gegenübersitzen musste, wird, je nach Qualität des von Harow gelieferten Materials, früher oder später wieder zu diesem zweifelhaften Vergnügen kommen.



Ein Bumerang

Der nächste praktische Schritt dürfte die Empfehlung der Polizei sein, Anklage gegen den Premierminister zu erheben. Das wird, wenn überhaupt, nicht vor den jüdischen Herbst-Feiertagen geschehen, könnte sich unter Umständen aber auch bis 2018 verzögern, auch wenn die polizeilichen Ermittlungsbeamten höchst wahrscheinlich davon überzeugt sind, bereits heute genügend Beweismaterial gegen den Regierungschef zusammengetragen zu haben. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass eine polizeiliche Empfehlung zugunsten einer Anklageerhebung gegen den Premier diesen nicht automatisch zur Demission zwingen kann. Darin hat Justizministerin Ayelet Shaked recht, doch die von «Haaretz» ins Feld geführte Argumentation, wonach die politische Arena in Israel Druck ausüben wird, um Netanyahu um Amt und Würden zu bringen, je harscher die polizeilichen Empfehlungen ausfallen, kann nicht einfach, vielleicht nur aus ideologischen oder opportunistischen Gründen, in den Wind geschlagen werden. Sollten die Untersuchungsbeamten etwa vorschlagen, den Premierminister wegen Bestechung anzuklagen, kann dies auch Finanzminister Moshe Kahlon in die Bredouille bringen. Er kann dann nämlich kaum zwischen anderen Alternativen wählen als einerseits dem eigenen Rücktritt aus der Regierung und der Unterstützung vorgezogener Knessetwahlen, andererseits wird er weiterhin Netanyahu die Stange halten müssen, ungeachtet der über diesem hängenden dunkeln Wolken. Das wiederum könnte sich auf die Dauer für Kahlon zu einem Bumerang für die eigene politische Karriere entwickeln.



Vertrauen der Öffentlichkeit

Über zwei Dinge kann man sich aber bereits heute im Klaren sein: Erstens steht es der heute recht fest im Sattel sitzenden israelischen Rechtskoalition frei, Netanyahu auch dann noch zu unterstützen, wenn sie damit praktisch­ alleine auf weiter Flur stehen sollte. Eine Realität, in der eine Person auch dann Regierungschef Israels bleibt, wenn gleich­zeitig ein Prozess wegen Korruption gegen ihn läuft, ist kaum denkbar, von Gesetzes wegen aber nicht unmöglich. Sollte die Koalition sich aber auch in diesem Fall nicht dazu durchringen können, ihren Premierminister zur Demission zu zwingen, wäre, und das wäre die zweite Alternative, eine Intervention des Obersten Gerichtshofs denkbar. Auch wenn die gesetzliche Basis hier, wie gesagt, recht schwach ist, haben die Richter in den letzten Jahren schon wiederholt durchblicken lassen, dass ein Minister, der unter Anklage steht, unverzüglich zu entlassen sei, da sonst die Gefährdung des Vertrauens der Öffentlichkeit riskiert werde. Dazu stellen sich zwei Fragen: Das Vertrauen der Öffentlichkeit in wen oder was? Und welchen Stellenwert besitzt ein solches Vertrauen im israelischen Alltag der Gegenwart überhaupt noch? Doch können die Israeli beruhigt sein – es wird noch Monate dauern, bis sie möglicherweise konkret mit den zwei ersten Fragen konfrontiert werden. Dürfen sie aber effektiv beruhigt sein oder wiegen sie sich da nicht in ideologisch motivierten Illusionen?