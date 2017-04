«Ich wollte kein Faschist werden»

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 21. April 2017

Am letzten Pessachtag war ich bei einer befreundeten Familie in Rom zum Essen eingeladen. Eine typische «römische» Familie: Die Ehefrau stammt aus Israel, ist aber noch in Tripoli geboren, ebenso ihr Mann, der aber als Kind direkt nach Italien gekommen war. Von den rund 14 000 Juden in Rom sind etwa die Hälfte «libysche» Juden, die andere Hälfte besteht aus «echten Römern», die stolz darauf sind, dass ihre Gemeinde die älteste Europas ist und sie ihre Familien oftmals 2000 Jahre oder auch weiter zurückführen können.

Ausser mir war noch ein Ehepaar zu Gast. Der Mann, ein in Italien bekannter Pop- und Rocksänger, stammt aus einer jüdischen Familie in Neapel. Zusammen mit seiner ebenfalls jüdischen Frau hat er vor wenigen Monaten Alija gemacht. Er erzählte mir, warum: «Weisst du, als junger Mensch war ich natürlich links. Aber der Antizionismus beziehungsweise der Antisemitismus der Linken hat mich immer weiter nach rechts gestossen. Und wenn du als Jude im heutigen Europa nicht Faschist werden willst, dann musst du nach Israel auswandern!»

Das war mal eine interessante, andere Variante zur Frage, ob Juden noch eine Zukunft in Europa haben. Das Erstarken des Rechtspopulismus und der zunehmend gewalttätige Antisemitismus muslimischer Kreise sind eigentlich die Hauptursachen dafür, dass europäische Juden einer ungewissen Zukunft entgegenblicken.

Doch so Unrecht hat der Rocksänger nicht. Juden in Grossbritannien, zum Beispiel, können davon ein Lied singen. Dort ist der Antizionismus der Linken in einen Aktionismus übergegangen, der auch britische Juden berührt, nicht «nur» Israel. Und dass Teile der BDS-Bewegung nicht nur das Existenzrecht Israels ablehnen, sondern auch mehr oder weniger offen antisemitisch sind, ist nicht nur im Vereinten Königreich so. Aber man muss gar nicht an die Ränder der Linken gehen, um zu verstehen, warum man sich als Jude häufig nicht mehr wohl fühlt in «linken» Kreisen. Antisemitische Stereotype finden sich auch da immer wieder – und immer selbstverständlicher, das ist das Schlimmste.

Es ist schon paradox: Einerseits leben Juden freier und besser als jemals zuvor in Europa, andererseits wächst das Gefühl, nicht mehr sicher zu sein. Auswanderungsgedanken machen sich aber in diesen Tagen zunehmend zunächst einmal die Juden in der Türkei. Zwei Freunde aus Istanbul haben mir einen Tag nach dem Referendum gesagt, dass sie sofort nach Israel gehen werden. Und sie seien nicht die einzigen, erzählten sie mir. Düstere Zeiten. Nicht nur für Juden. Aber schon auch.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher,war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD inTel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.