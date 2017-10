IAF-Angriff tief in Syrien

ISRAEL-SYRIEN

17. Oktober 2017

Angriff auf eine Luftabwehrbasis unweit von Damaskus.

Zu einer potentiellen Eskalation in den Spannungen zwischen Syrien und Israel kam es am Montag im libanesischen Luftraum, als die israelische Armee eine syrische Luftabwehrbatterie rund 80 Kilometer östlich von Damaskus angriff und zerstörte, nachdem diese eine gegen israelische Flugzeuge gerichtete Rakete abgefeuert hatte. Grund für die israelische Attacke war die Lancierung einer syrischen Boden-Luftrakete vom Typ SA-5 gegen israelische Aufklärungsflugzeuge, die dem Vernehmen nach «routinemässige» Fotografien für den eigenen Geheimdienst im libanesischen Luftraum gemacht und nach eigenen Angaben keine Aggressionsabsichten gegen Syrien hatten. Obwohl die syrische Rakete ihr angepeiltes Ziel nicht traf (nicht treffen wollte?), beschlossen die IDF, die Luftabwehrbatterie zwei Stunden nach dem Abfeuern der gegnerischen Rakete unter Beschuss zu nehmen. Die IDF warfen vier Bomben auf die Batterie ab, die durch den Angriff derart stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr einsatzfähig war. Das syrische Regime sei, wie der IDF-Sprecher nach der Aktion unterstrich, verantwortlich für jedes von seinem Territorium aus eröffnete Feuer. «Wir sehen in diesem Zwischenfall eine klare Provokation, die wir nicht zulassen werden. Wenn Luftabwehrfeuer gegen irgendeine militärische Aktivität getätigt wird, werden wir so reagieren, wie wir es dieses Mal getan haben», sagte der Sprecher in einer Konversation mit Reportern. Er sagte aber auch, dass Israel nicht auf eine Eskalation der Situation aus sei, und aus seiner Perspektive sei der Zwischenfall abgeschlossen. Daran dürfte auch die syrische Warnung vor «gefährlichen Konsequenzen» wenig ändern. Die IDF verfolgen gegenüber Syrien eine offensichtlich logische Politik der «roten Linie», bei deren Überschreiten durch Damaskus die israelische Armee in Aktion tritt. Im letzten September griffen die IDF nach Berichten ausländischer Medien eine syrische Produktionsstätte für chemische Waffen an. Das syrische Generalkommando bestätigte den Angriff auf eine «Rüstungsfabrik». Zwei Personen sollen dabei getötet und erheblicher Sachschaden soll angerichtet worden sein. Israel nahm, wie meistens in solchen Fällen üblich, keine Stellung zu diesen Meldungen. Am Montag informierte Israel im Zuge des bilateralen Informationsaustausches die seit rund zwei Jahren ebenfalls in Syrien aktiven Russen über den bevorstehenden Angriff. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Putin die Israeli so lange ihre Interessen verfolgen lässt, wie das Überleben Assads nicht gefährdet sei. Unabhängig davon traf am Montag der russische Verteidigungsminister Sergey Shoygu zu einem Besuch in Israel ein, wo er unter anderem mit Premier Netanyahu und Verteidigungsminister Lieberman konferieren wird. [JU]