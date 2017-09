Hurrikan «Maria» verdarb die Festtagsfreude

PUERTO RICO

25. September 2017

Die drei Synagogen der Insel blieben zu Rosch Haschana geschlossen.

Die drei Synagogen von Puerto Rico schlossen ihre Tore vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana wegen des Hurrikans Maria. Die in oder in unmittelbarer Nähe von Puerto Rico gelegenen jüdischen Gotteshäuser annullierten letzten Mittwoch die Fest-Gottesdienste und forderten ihre Mitglieder auf, zu Hause zu bleiben. Der Hurrikan Maria hatte Puerto Rico am Mittwoch morgen heimgesucht, nachdem er zuvor weitgefächerte Zerstörung in der karibischen Inselnation Dominica angerichtet hatte. In Puerto Rico erwartete man Stromausfälle, die starken Sturmwinde entwurzelten viele Bäume. – Anführer der dortigen jüdischen Gemeinde mit total rund 2000 Mitgliedern erklärten, es bestünde keine Alternative, als die Rosch-Haschana-Gottesdienste zu annullieren. «2005 liessen wir wegen eines tropischen Sturms die erste Nacht Rosch Haschana ausfallen, doch das war gar nichts im Vergleich zum diesjährigen Monster», sagte Diego Mandelbaum von der konservativen Gemeinde Shaare Zedek, der grössten Synagoge von Puerto Rico. Yadhira Ramirez Toro von der Reformsynagoge Beth Shalom wies darauf hin, dass die Leute aufgefordert worden seien, zu Hause zu bleiben. «Niemand sollte seine Behausung verlassen», sagte sie. Puerto Rico ist immer noch dabei, sich vom Hurrikan Irma zu erholen, der anfangs Monat gewütet und zu zahlreichen Stromausfällen auf der Insel geführt hatte. Rabbi Mendel Zarchi, der in Isla Verde, einem Vorort von San Juan, ein Chabad-Haus leitet, benutzte seine Synagoge, um Menschen in Not Unterkunft zu gewähren. Die Synagoge ist so gebaut, dass sie einem Hurrikan wiederstehen kann. «Unsere Einrichtung besitzt einen Hilfsgenerator», sagte Zarchi, «wir haben Lebensmittelreserven, und wir tun alles Mögliche, um unsere Ressourcen mit der Gemeinde zu teilen.» [TA]