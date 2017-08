Hurrikan «Harvey» ist eine historische Katastrophe für Texas

USA

29. August 2017

An der US-Golfküste im Süden von Texas und Louisiana halten die sintflutartigen Regenfälle infolge des Hurrikans «Harvey» nun schon drei Tage lang an. Auch die jüdische Gemeinde in Houston durchlebt die schlimmste Krise ihrer Geschichte.

Mindestens neun Menschen sind bislang in dem Hurrikan «Harvey» im Süden von Texas und Louisiana umgekommen. Angesichts des historischen Ausmasses der durch den Sturm ausgelösten Regenfälle mutet dies als erstaunlich gering an. Doch «Harvey» wird frühestens am Mittwoch langsam nach Nordosten ins Landesinnere ziehen. Bis dahin werden bis zu 70 Zentimeter mehr an Niederschlägen erwartet.

Medien wie die «New York Times» (Link) machen auf Karten Ursachen wie die unregulierte Besiedlung alter Sumpflandschaften und die Ausmasse der Verheerungen anschaulich.

Auch die rund 45.000 Mitglieder starke jüdische Gemeinschaft in der viertgrössten Stadt der USA mit fünf Millionen Einwohnern ist stark von «Harvey» betroffen. Dies zeigen die Berichte der lokalen «Jewish Herald Voice» (Link). Die Gemeinde geht auf die Gründungszeit von Texas um 1850 zurück und ist in Nachbarschaften wie Meyerland im besonders von Überflutungen heimgesuchten Südwesten der Metropole angesiedelt (Link).

Zahlreiche Familien sind in Notunterkünfte geflohen oder harren auf die Evakuierung. Dabei helfen auch Nachbarn, sowie Freiwillige aus der gesamten Golf-Region mit Booten aus. Rabbiner David Lyon von der Congregation Beth Israel, der ältesten Gemeinde Houstons in Meyerland, teilte dem «Forward» mit, er werde seine überflutete Synagoge nicht räumen (Link).

Lee Wunsch, der Vorstandsvorsitzende der Jewish Federation of Greater Houston, sagte, dies sei die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Gemeinde überhaupt. Wunsch und seine Familie flohen vor den Fluten. Auch Gemeindeeinrichtungen wie das Seniorenheim «Seven Acres Jewish Senior Care Services» oder das «Evelyn Rubenstein Jewish Community Center» sind überschwemmt worden. Allerdings haben Gemeinde-Organisationen und einzelne Familien aufgrund der schweren Flutschäden im Frühjahr 2015 und 2016 Vorbereitungen für die Flucht und Schutzmassnahmen getroffen, so weit diese überhaupt möglich sind.

Bei Redaktionsschluss sassen viele jüdische Familien sowie unzählige Bewohner der Region immer noch in den Obergeschossen ihrer Häuser und warteten auf die Evakuierung.

Die Kosten der historischen Katastrophe sind noch nicht absehbar. Wie die bei Hurrikan «Sandy» 2012 noch sehr sparsamen Republikaner und ihr Präsident nun als Regierungspartei damit bei staatlichen Hilfen umgehen, ist ebenfalls völlig offen. Donald Trump will jedenfalls heute Dienstag in das Katastrophengebiet fliegen. [AM]